„Jako malý jsem chodil na Viktorku za bránu podávat míče, a když nezbylo místo, šel jsem fandit do kotle,“ vyznal se velký obdivovatel Wayna Rooneyho.

Teď je zpátky v Plzni, v jejímž modro-červeném dresu si na podzim 2018 zahrál juniorskou Ligu mistrů i proti Realu Madrid.

Dá se říct, že si teď plníte dětský sen?

Jasně, vždycky jsem chtěl hrát za Viktorku. Jsem hrozně šťastný, že tady můžu být. Užívám si to tak, že makám na hřišti i mimo něj.

Co si mám pod tím představit, že na sobě pracujete i mimo hřiště?

Když to řeknu jednoduše, tak je to od protahovacích cviků doma až po mentální práci s hlavou a třeba i naučit se odpočívat.

Máte nějakého mentora v kabině, nebo vám spíš pomáhá někdo mimo klub?

Hodně o všem mluvím s tátou, i o fotbalových věcech. A pak s přítelkyní, s klukama to moc nerozebírám.

A jak vás mezi sebe vzali starší hráči?

Já bych řekl, že docela v pohodě. Do přípravy jsem šel už potřetí, ale předtím bylo vždycky patrné, že se se mnou moc nepočítalo. Teď to bylo přece jen jinačí. A kluci mě vzali mezi sebe dobře.

Je to v Plzni složitější než v klubech, kde jste byl na hostováních? A v čem?

Ono spíš jde o to, že v Plzni je větší tlak na výsledky, každý zápas se musí vyhrát. Ale já s tím žádný problém nemám, stejně jdu do každého utkání s tím, že chci vyhrát. Měl jsem to tak i v Budějkách nebo Opavě.

Řekněte, co se takhle mladému klukovi honí hlavou, když putuje po hostováních?

Já jsem měl vždycky v hlavě, že budu hrát ligu za Viktorku, je to klub mého srdce, bydlím tady. Chtěl jsem se vrátit do Plzně.

To proto, že jste odchovancem klubu, i když jste začínal v Toužimi, ale brzy jste přešel do Plzně…

Myslím, že to tak má každý. Já jsem ve Viktorce vyrůstal, jsem tady od deseti let. Jako malý jsem chodil za bránu podávat míče, a když nezbylo místo, šel jsem fandit do kotle.

A teď jste v prvoligovém áčku a poměrně snadno jste proklouzl do základní sestavy…

Nahrálo mi zranění Čermuse (Aleš Čermák), když se pak vrátil, měl zase stop za žluté karty.

Ale teď je zpět a vám přibude konkurence. Nebo si umíte představit, že budete na hřišti oba, jako v Brně?

Počítal jsem s tím, že si budu muset místo na hřišti vybojovat. Ale myslím si, že když budeme na hřišti oba, můžeme být silnější.

Jste nejsilnější na pozici pod hrotem, nebo si umíte představit, že budete hrát třeba i na křídle?

Myslím, že můžu hrát i z křídla, nijak mi to nevadí. Jen tam jsou malinko jiné úkoly při bránění.

V Mladé Boleslavi jste dal poměrně brzy ligový gól za Viktorku, ale pak jste se střelecky odmlčel. Řešíte to s trenéry? Pracujete na tom?

Tam jsem měl i kus štěstí, které mi teď zase chybí. Snažím se co nejvíc soustředit na proměňování šancí, i v přípravě na tom hodně makám, po každém tréninku si přidávám střelbu. Myslím, že je to o tom, dát ještě jeden gól, a pak se to rozjede.

Ale vy jste ani v mládeži nebyl nějaký velký střelec, nebo se pletu?

Ne, spíš jsem na góly přihrával.

Letos je také Euro do 21 let, je to pro vás velké lákadlo?

Na Euro chce jet asi každý, určitě to bude velký zážitek pro nás všechny. I když bez fanoušků to asi nebude úplně takové, jako kdyby byly tribuny plné.

Jaká je vysněná liga Pavla Šulce?

Teď chci hrát v Plzni, prosadit se tady. Ale moje vysněná soutěž je Premier League. Wayne Rooney, to byl můj oblíbený hráč, měl jsem ho na plakátech v pokojíku. (úsměv) Na hřišti udělal vždycky všechno, aby vyhrál jeho tým. A takový se snažím být i já.

Teď hrajete v lize s Olomoucí, jak byste ji charakterizoval jako soupeře?

Silné, běhavé mužstvo. Bude to těžký zápas. Ale my ho musíme zvládnout, vyhrát, abychom se v tabulce zase posunuli výš.