Ještě před rokem, než vypukla koronavirová krize, byl na roztrhání. Tomáš Štverák hrál fotbalový krajský přebor za Sokol Lhotu, nejvyšší soutěž ve fotbalgolfu v barvách FGC Interobal Plzeň, a ještě vedl jako trenér futsalový tým žen SK Interobal Plzeň. K tomu zaměstnání a rodina se dvěma malými dětmi.

Štverák dal gól Brazílii, teď válí za Lhotu a hraje fotbalgolf | Foto: Archiv

„Byl to pěkný kolotoč, chvílemi jsem nevěděl, kam dříve skočit. Teď je všechno jinak, nic se nehraje a parta mně hodně chybí. Koronavir obrátil můj život naruby, připravil mě o to, co mám rád, a tím je sport,“ svěřuje se třicetiletý Tomáš Štverák.