„Dneska jsem body (góly) posbíral já, ale příště to může být zase třeba Klímič (Kliment). Moc mu děkuju, že tady odvedl černou práci,“ říkal po utkání v Jablonci do televizních kamer Tomáš Chorý a vrátil se ještě k hodnocení 33. vítězného ligového zápasu viktoriánů v řadě.

„Dali jsme první gól, to nás uklidnilo. Pak už bylo jen otázkou času, kdy se tam zase dostaneme. Druhý poločas jsme nezačali dobře, ale brzy jsme se do toho dostali a přidali druhý gól, pak jsme si to pohlídali,“ doplnil vytáhlý forvard, který je tak blízko překonání svého střeleckého maxima. Ale hodnotil spíš kolektivní výkon.

„Hrabeme jeden za druhého, a to se ukazuje i na výsledcích. Nevidím žádného frajera, který by něco vypustil. Jsme vždycky maximálně koncentrovaní na výkon,“ pochvaloval si Chorý, jenž prožívá střelecky velmi úspěšnou sezonu, a to i navzdory tomu, že se o místo na hrotu útoku dělí s Janem Klimentem. Tentokrát v Jablonci nastoupili od začátku oba vedle sebe.

„Hraje se mi s ním moc dobře, rozumíme si na hřišti i mimo něj. Hra na dva útočníky je pro nás jedna z variant,“ uvedl k tomu Chorý.

Spokojený s nimi byl i trenér Michal Bílek. „Už spolu hráli v několika zápasech předtím. Umí si vyjít vstříc, a i dnes to bylo dobré,“ říkal kouč Viktorie na tiskové konferenci.

Chorý dal podruhé v sezoně dva góly v jednom zápase, předtím se mu to povedlo na hřišti mateřské Olomouce, kde měl blízko i k hattricku.

Tentokrát v Jablonci také ještě jednu šanci nedal, na konci prvního poločasu. „Víte, co se říká: Nemusí pršet, stačí, když kape. Jsem šťastný i za ty dva góly,“ odvětil nejlepší plzeňský střelec.

V české lize už má teď na kontě 31 gólů. Zato v Champions League zatím vyšel ve všech čtyřech zápasech naprázdno, stejně je na tom bodově i celá Viktoria.

„Tyhle soutěže se vůbec nedají srovnávat. V Lize mistrů je obrovská rychlost, hráči jsou neuvěřitelně kvalitní a pro nás je to spíš takové ponaučení. Je krásné hrát tyhle zápasy, vidíme tu úroveň. Snažím se z toho něco uplatňovat i u nás v lize,“ popisoval Chorý, kterého těšilo, že se jeho celku podařilo zvládnout zápas české ligy krátce po Bayernu (2:4).

„Hlava hraje velkou roli. Není to jednoduché, ale myslím si, že se s tím popasováváme dobře. Nějakou únavu pociťuju, ale snažím se si ji nepřipouštět. Jinak se cítím dobře. Jdeme krůček po krůčku,“ popisoval útočník Viktorie, jenž se upsal plzeňskému klubu do roku 2025.

Teď do toho viktoriánům přibude ještě jedna soutěž. Ve středu vstoupí do tuzemského MOL Cupu, od 15 hodin nastoupí na hřišti třetiligového Hlučína. A hned potom je čeká v sobotu od 19 hodin doma atraktivní souboj s ostravským Baníkem, který má nového kouče Pavla Hapala.