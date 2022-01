Vše podstatné v dalším přípravném zápase plzeňské Viktorie se odehrálo během úvodní čtvrthodiny. Druhý tým FORTUNA:LIGY vlétl do utkání s druholigovým Ústím nad Labem jako uragán a už v první minutě otevřel skóre, když se prosadil Sýkora.

Ale ještě neuplynula ani čtvrthodina a francouzský útočník Jean-David Beauguel zvedl ruku, že potřebuje střídat. „Cítil něco ve svalu, tak radši odstoupil,“ vysvětloval potom Pavel Horváth, jeden z asistentů plzeňského trenéra Michala Bílka.

„Bylo to samozřejmě nepříjemné. Ale máme ještě dostatek času v přípravě a silný tým fyzioterapeutů, který se o něho postará. Uvidíme, jak na tom bude po vyšetření,“ doplnil s vírou, že se nejedná o nic vážného.

Zdroj: Youtube

To byl také jediný moment, který vyvedl na chvíli z klidu generálního manažera klubu Adolfa Šádka, jenž zápas sledoval ve společnosti bývalých hráčů Davida Limberského a Daniela Koláře. Když Beauguel opouštěl tréninkový areál, šéf Viktorie za ním zašel, aby zjistil, jak se francouzský forvard cítí.

Zatím asi není důvod k panice, i když viktoriáni mají momentálně na hrot útoku už jen Chorého. Zápas s Ústím dohrál talentovaný mladík Tomáš Jedlička a nevedl si vůbec špatně, i když další branku ani on nepřidal.

„Příjemně překvapil,“ řekl na jeho adresu Pavel Horváth. „Určitě ještě šanci dostane,“ doplnil asistent plzeňské Viktorie.

Ale na trvalejší náhradu Beauguela to zatím není.

A jaké se tedy nabízejí ještě další možnosti?

V Karviné nastoupil na hrotu Pavel Šulc, jinak ofenzivní záložník. Pro venkovní zápasy je to možná varianta.

V útoku asi může hrát i Roman Potočný, i když s ním trenéři zatím počítají spíš na kraj zálohy. „Vzhledem k jeho fyzické dispozici by to možná varianta na hrot byla. Ale spíš je to pro nás varianta na kraj, nebo podhrot,“ potvrdil Pavel Horváth po přípravě s Příbramí (6:0).

No a pak už snad jen stáhnout Lukáše Matějku z hostování v Pardubicích nebo z béčka dalšího šikovného mladíka Adama Vrbu, ale ten v sobotu pro změnu nedohrál přípravu v Přešticích…

Ale v Plzni spíš teď všichni věří, že jsou to jen předčasné úvahy a Beauguel bude do ostrého startu jara fit.

Aby trablů nebylo málo tak po dalších deseti minutách musel střídat obránce Koželuh, a to už nehráli další dva beci Hybš s Havlem nebo rekonvalescenti Kopic, Kalvach a Míka i dlouhodobě zraněný Pachlopník.