A tak i nadcházející start přípravy plzeňské Viktorie budou doprovázet přísná hygienická opatření. Všichni hráči půjdou znovu na testy, a to hned několikrát.

„Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že budou na začátku přípravy otestováni všichni hráči, celý realizační tým i lidé, kteří přijdou s týmem do kontaktu,“ potvrdil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

V Plzni nechtějí nic podcenit a tomu odpovídají i přijatá interní pravidla.

„Znovu jsme zavedli velmi přísný režim a hygienická pravidla. Hráči například nebudou ve společné šatně, do budovy klubu mají zákaz vstupu návštěvy a podobně,“ upřesnil včera odpoledne mluvčí Václav Hanzlík.

Plán přípravy se zatím nemění, i když už teď je zřejmé, že se přípravné zápasy odehrají nejspíš bez diváků. Viktoriáni zatím počítají i s tím, že odjedou na soustředění do Rakouska, které znovu zpřísňuje opatření proti šíření koronaviru.

Od pátku tam bude například znovu platit povinnost nosit roušky v supermarketech, bankách a na poštách. Zakrytí úst a nosu je tam navíc stále vyžadováno ve veřejné dopravě a ve zdravotnických zařízeních.

Pro viktoriány to znamená další testování na covid-19. „Druhá fáze testů se uskuteční před odjezdem na soustředění do Rakouska a následně i před startem ligy. Náklady na testování si klub hradí sám,“ doplnil mluvčí plzeňské Viktorie s tím, že se klub snaží svoje hráče co nejvíce ochránit.

Letní program Viktorie

čtvrtek

zátěžové testy v Doosan Areně

pátek

první společný trénink

sobota 1. srpna

přípravný zápas s Českými Budějovicemi (Luční ul.)

5. až 14. srpna

soustředění v Rakousku, kde by měli viktoriáni sehrát další tři přípravné zápasy

10. srpna

los 2. předkola Ligy mistrů – nemistrovská část

22., nebo 23. srpna

úvodní kolo české ligy

25., nebo 26. srpna

2. předkolo Ligy mistrů – hraje se pouze na jeden zápas, domácí tým určí los