Rapid vysoko porazil Košutku. V zápase se střelecky dařilo Huclovi, který vstřelil 5 branek a probojoval se do čela soutěže střelců.

Doubravecké derby bylo nejen bohaté na góly, ale přineslo i několik situací fair-play. „Musím ocenit všechny na hřišti, ale zejména dva hráče Letné. Oba se přiznali v situacích, kdy šlo o góly do jejich branky a rozhodčí, který byl mimo zorné pole, je nemohl vidět. Stoper Jaromír Čech potvrdil míč již těsně za brankovou čárou a záložník Milan Vaněk přiznal hraní rukou ve vlastním vápně, po čemž následovala penalta. Oba ukázali, o co by mělo v této soutěži všem týmům jít, smekám před nimi,“ uznale zkonstatoval po zápase hráč Senca Pavel Pomp.

Rapid – Košutka 11:3

Poločas: 6:1. Branky: Hucl 5, Brabec 3, Parlásek, Pata, Kovařík – J. Brejcha 2 (1 z PK), Karel.

Letná – Senco 3:6

Poločas: 2:4. Branky: Rada 2, Dobrý z PK – Hora 3, Vlk, Bernard, P. Pomp z PK.

Union – Vejprnice 2:2

Poločas: 0:2. Branky: Homr, Větrovský – L. Paul 2.

Smíchov – Slovan 5:2

Poločas: 3:2. Branky: Praizler 2, Lukes, Kokrda, Dlesk – Bulant 2.

ZČE – Černice 0:4

Poločas: 0:2. Branky: Laibl, Fremr, Seman, Spörl.

Program 4. kola: pondělí od 18.30: Slovan – Rapid, středa od 18.30: VS – Smíchov, Černice – Letná, Košutka – ZČE, čtvrtek od 18.30: Senco – Union.