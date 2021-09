Ještě dlouho po zápase spolu stáli na trávníku bruselského stadionu, kde v neděli česká fotbalová reprezentace podlehla „Rudým Ďáblům“ 0:3 a vedli družný rozhovor. Na první pohled ta dvojice možná překvapí, ale vysvětlení je nasnadě.

O kom je řeč?

Jeden z nováčků v českém týmu Jindřich Staněk, gólman plzeňské Viktorie a teď už i reprezentace, a hvězdný Romel Lukaku, který nastoupil ke stému zápasu za Belgii a oslavil ho vstřeleným gólem.

Jak je možné, že se znají?

V sezoně 2014/2015 spolu sedávali v kabině anglického Evertonu. Mimochodem tam si Staňka vytáhl trenér Roberto Martinez, současný kouč belgické reprezentace, kterého český gólman přesvědčil na týdenní stáži.

„Angažmá v Evertonu mi dalo strašně moc, včetně toho, že jsem se naučil anglicky. Byla to obrovská zkušenost. Trénoval jsem v týmu s takovými hvězdami, jako je Romelu Lukaku,“ vzpomínal před časem Jindřich Staněk v rozhovoru pro Deník.

Zatímco Lukaku, jenž tehdy v Evertonu hostoval z Chelsea, už patřil k tahounům mužstva, Staněk byl třetím gólmanem. S týmem jezdil na každý zápas, ale v Premier League se dostal jen dvakrát na lavičku. Proto šel hostovat do Hyde United v nižší soutěži a brzy se vrátil do rodné země. A přes České Budějovice se dostal do plzeňské Viktorie, teď mu zranění zkušenějších kolegů „pomohla“ k premiéře v národním týmu.

Nejprve v nominaci nahradil slávistu Koláře. A když se v neděli hned v úvodu zranili Tomáš Vaclík, poslali trenéři rozcvičovat právě Staňka a po čtvrt hodině musel na hřiště. „Jindra vypadal v tréninku velmi dobře, takže jsme zvolili jeho,“ vysvětloval tento krok trenér Jaroslav Šilhavý „Vstoupil do těžkého zápasu jako nováček a zvládl to velmi dobře,“ doplnil reprezentační kouč ke Staňkovi.

A ten se dá říct, že v těžké zkoušce obstál, přestože dvakrát inkasoval, předvedl i několik dobrých zápasů. „Je to výjimečný moment, mám obrovskou radost, i když to bylo na úkor zranění Tomáše Vaclíka. Přeju mu, aby byl brzy fit,“ vzkázal pak Staněk zkušenějšímu kolegovi v televizním rozhovoru. „Snažil jsem se to brát jako každé jiné utkání, i když to samozřejmě bylo náročnější. Cítil jsem se celkem dobře, byl jsem připravený zaskočit,“ pokračoval 25letý gólman Viktorie Plzeň.

Když šel na hřiště, tak už Belgičané vedli po brance právě Lukaka, který pláchl jinému viktoriánovi Kašovi, a nedal Vaclíkovi šanci. Další šance už belgickému snajprovi bývalý parťák z Evertonu vychytal, za což si jednou od hvězdy vysloužil i pochvalný palec nahoru.

„Víme, jak je Lukaku silný útočník, že hraje zády k bráně. Věděl jsem, že to bude zkoušet. Gól mi sice nedal, ale dostal jsem dva jiné,“ litoval Staněk.

Vyčítal si především ten druhý od Edena Hazarda těsně před půli. „To byla škoda, protože se mi tam zasekla noha. Nevím, jestli bych na to dosáhl, ale mohl jsem míč vykopnout,“ smutnil rodák ze Strakonic, který šel do reprezentační branky po jediném odchytaném zápase v sezoně.

Na letním soustředění v Rakousku si poranil kyčel a plzeňské Viktorii chyběl, nastoupil až v posledním kole před reprezentační přestávkou, ale ani on nezabránil porážce od Hradce Králové (0:1). „Ale zdravý už jsem byl před pohárovým dvojzápasem se Sofií, trénoval jsem naplno. V tom problém nebyl,“ doplnil Jindřich Staněk, který si může už teď ve středu připsat další reprezentační start. A co víc, ve svojí domácí Doosan Areně, kde sehraje národní tým od 20.45 hodin přátelák proti Ukrajině.