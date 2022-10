A nakonec se hosté radovali z pohodového vítězství 6:1, o němž rozhodli už v první půli. Utkání sledovalo úctyhodných 3114 diváků. „Jsem šťastný, jaký jsme předvedli výkon a s jakým úsilím jsme do toho šli. Pohárové zápasy nejsou jednoduché. Ukazují to nejen dnešní výsledky, ale překvapení se stávají i jinde v Evropě,“ uvedl po utkání sparťanský kouč Brian Priske.

„Kluci měli dobré mentální nastavení, vstřelil jsme šest gólů. Ano mohlo jich být i víc, ale je normální, že při takovém vývoji sundáte nohu z plynu. Navíc všichni víme, jaké nás čeká o víkendu utkání,“ připomněl dánský kouč Sparty.

Zdroj: Zdeněk Soukup

„My jsme do zápasu blbě vstoupili, po individuální chybě jsme dostali laciný gól. A za chviličku jsme tam měli druhý. I když jsme potom brzy snížili, měla Sparta zápas pod kontrolou,“ kontroval domažlický Pavel Vaigl.

„Dostali jsme čtyři góly ze standardek, to by se stávat nemělo. Srazilo nás to do kolen. Někteří mladší kluci byli nervózní,“ doplnil kouč domažlické Jiskry.

Sparta byla jasným favoritem, i když její dánský kouč Priske udělal oproti sobotnímu ligovému zápasu s Pardubicemi hned osm změn v sestavě. Jeho domácí protějšek postavil to nejlepší, co měl k dispozici, včetně největší hvězdy, kterého nemají v táboře rádi a tak po čase ožil zase pokřik: Limberský, ty jsi hovado! Papírové předpoklady se začaly potvrzovat až příliš brzy, Sparta vedla po dvou gólech Čvančary v 18. minutě už 2:0. Jenže pak dostalo utkání nový náboj, tedy alespoň na chvilku.

Zdroj: Youtube

A u zrodu gólové akce byl právě Limberský, po jehož dlouhém pasu se dostal míč až na levou stranu k Došlému. Ten odcentroval, Dvořák se pověsil do vzduchu a hlavou snížil na 1:2. Domažličtí fotbalisté pak viděli tři žluté karty během tří minut a rázem se začalo jiskřit na hřišti i v hledišti.

Ale favorit žádnou zápletku nedopustil, ještě do přestávky dal další dva góly. Nejprve se po trestném kopu prosadil Zelený a po roku pak Vitík – 1:4. Ve druhém poločase už si favorizovaní hosté pohodové vítězství pohlídali a přidali další dvě branky, trefil se podruhé Vitík a skóre utkání uzavřel Bulhar Minčev.

Jiskra Domažlice - AC Sparta Praha 1:6

Poločas: 1:4. Branky: 22. Dvořák – 8. a 18. Čvančara, 28. Zelený, 32. a 50. Vitík, 73. Minčev. Rozhodčí: Hocek – Kubr, Vyhnanovský. ŽK: Fedak, Mužík, Zajíček, Došlý. ČK: 87. Pavlík – 87. Fortelný. Diváci: 3114. Jiskra Domažlice: Brych – Fedak (64. Sojka), Limberský, Teršl (79. Brabec), Rychnovský (46. Mlynařík) – Zajíček, Pavlík, Kuhajda (52. Vávra), Mužík, Došlý (46. Aubrecht) – Dvořák. Sparta Praha: Vorel – Mejdr, Panák, Vitík (65. Kukučka), Zelený – Sáček, Pavelka (46. Fortelný) – Daněk (46. Goljan), Karanec (65. Juliš), Minčev – Čvančara.