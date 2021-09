Kdo z těchto dvou bývalých reprezentačních koučů bude po závěrečném hvizdu spokojenější?„Obrácení trenéři“ jsou další štědrou dávkou koření do už tak pikantní lahůdky, kterou je dnešní souboj dvou vedoucích týmů tabulky FORTUNA:LIGY. Což o to, Bílek už proti Letenským leccos odkoučoval.

Takový je život fotbalových trenérů, na sentiment není místo.

Ale pro Vrbu je dnešní bitva vůbec prvním návratem do Plzně v roli soupeře.

Dojde na pískání? Výčitky? Provokace?„Já se tam těším. S plzeňskými fanoušky jsem nikdy neměl problémy. Nevím, proč by měli mít problém oni se mnou. Myslím, že vědí, že jsem tam odvedl nějakou práci a že všechno bude jen o fotbale,“ řekl Vrba ještě před reprezentační pauzou, když Pražané vydřeli výhru 1:0 nad Českými Budějovicemi.

Spartě se v Plzni nedaří

Protože Západočeši pak nečekaně padli s Hradcem Králové, vede ligovou tabulku právě Sparta o bod před Plzní (třetí Slavia ztrácí na své rudé rivaly tři body, ovšem odehrála o jeden zápas méně). Ale zpátky k dnešnímu večernímu mači. Sparta do Štruncových sadů jezdí poslední dobou krajně nerada – naposledy v městě piva zvítězila před deseti (!) lety, v srpnu 2011. Od té doby dokázaly v Plzni urvat jen dvě remízy.

Čím to, že se sparťanům právě tady tak nedaří?„Zápasem proti Spartě žilo mužstvo i město celý týden, lidi tam dokážou vytvořit pekelnou atmosféru,“ zavzpomínal Vrbův asistent Zdeněk Bečka, který si také pamatuje duely s protivníky z Letné z druhé strany.

„Lhal bych, kdybych říkal, že to pro mě nebude zvláštní,“ dodal. Podle Bečky budou dnešní zápas rozhodovat maličkosti, jak už to ve vypjatých soubojích v čele tabulky bývá: „Čeká nás bouřlivé prostředí, dobře se na nás nachystají, ale já věřím, že to zvládneme. Důležité bude nepodlehnout té atmosféře.“