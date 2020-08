Utkání 2. předkola proti domácímu AZ začíná od 16.30 hodin a přímý přenos vysílá ČT Sport.

„Pro nás je to velmi podstatný duel, který si chlapci vybojovali. Makali celý rok, aby si mohli o Ligu mistrů zahrát. A teď je to tady…,“ říkal už po páteční ligové výhře nad Opavou (3:1) Adrian Guľa, slovenský kouč Plzně.

Měl za sebou turbulentní závěr minulého týdne, středeční kontrolní testy totiž odhalily hráče nakaženého koronavirem. Ve čtvrtek k němu pak přibyl i jeden z členů širšího realizačního týmu. V tu chvíli byl zápas s Opavou v ohrožení, nakonec se hrálo. A s vítězným koncem pro viktoriány.

A pak?

Celý tým se zavřel na hotelu, aby se zamezilo dalšímu riziku. Až dnes ráno vyrazili všichni společně na pražské letiště Václava Havla a pak hurá do Alkmaaru, kde je čekaly další testy na koronavir.

A hlavně houževnatý soupeř, který v předčasně ukončeném ročníku nizozemské ligy zle šlapal na paty slavnému Ajaxu Amsterodam.

Ve vzájemných zápasech věhlasného soupeře dokonce dvakrát porazil, ale horší skóre ho nakonec odsunulo na druhou příčku.

Ale jak chutná mistrovský titul, už v Alkmaaru vědí. Nizozemskou ligu ovládli v letech letech 1981 a 2009. Čtyřikrát vyhráli domácí pohár a při první titulové sezoně postoupili i do finále Poháru UEFA, v němž podlehli anglickému Ipswichi.

Současný tým vede 41letý Nizozemec Arne Slot, který před rokem povýšil z pozice asistenta. K dispozici má velice mladý tým, kterému na hřišti velí 35letý bývalý reprezentant Ron Vlaar nebo 29letý Jordy Clasie, který hrál i anglickou ligu.

Kapitánem je teprve 22letý defenzivní záložník Teun Koopmeiners. Dalšími oporami jsou křídelník Calvin Stengs (21 let), útočník Myron Boadu (19 let) nebo levý bek Owen Wijndal (20 let).

V kádru Alkmaaru jsou i řecký obránce Pantelis Chatzidiakos, japonský talent Yukinari Sugawara, islandský útočník Albert Gudmundsson či tři norští fotbalisté – obránce Jonas Svensson a záložníci Haakan Evjen a Fredrik Midtsjö. Nejlepším střelcem týmu je marocký útočník Oussama Idrissi, který dal v minulém ročníku třináct branek. Právě z Alkmaaru přišel do Plzně záložník Ondřej Mihálik.

„Informací máme dostatek. Pro nás je důležité, abychom je dokázali přenést na hřiště do toho jednoho zápasu. Pro postup musíme udělat maximum,“ vzkázal do Alkmaaru trenér Guľa.

O postupujícím rozhodne jediný zápas v Nizozemsku.

S jakou náladou se bude kouč vracet do Plzně?