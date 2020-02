„Můžeme se o opřít o zkušenosti ze dvou vítězných zápasů a budovat na tom sebevědomí. Ale zároveň víme, že se blíží nový zápas, nová výzva, nový soupeř. Nesmíme tedy na předchozí výsledky spoléhat,“ prohlásil slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

„S klukama jsme si v kabině říkali, že nejbližší zápas je vždy nejdůležitější. Tentokrát to umocňuje ještě postavení mužstev v tabulce, ale i bez ohledu na to je pro nás podstatné bojovat o vítězství,“ doplnil 44letý trenér Viktorie, který by dnes mohl využít i uzdraveného záložníka Aleše Čermáka.

Naopak domácí Jablonec bude postrádat obránce Jana Kroba, jenž byl v závěru minulého zápasu v Ostravě (1:1) vyloučen a klub v týdnu neuspěl s odvoláním.

V minulé sezoně plzeňská Viktoria na severu Čech utrpěla krutou porážku 0:3, doma pak stejného soupeře porazila 1:0 a v nadstavbě 2:1. V Doosan Areně vyhráli i na podzim domácí 3:2.

Vzhledem k počasí, kdy se letos vůbec poprvé přihlásila ke slovu zima, se diskutuje také o sněhu. „Věřím, že bude na Střelnici dobře připravené hřiště a z obou stran to bude kvalitní fotbal,“ prohlásil pro web jabloneckého klubu trenér Petr Rada, který v minulosti trénoval i plzeňskou Viktorii.

V podobném duchu mluvil i jeho protějšek, slovenský kouč Adrian Guľa, který pro změnu v Jablonci působil jako hráč. „Zažil jsem tam i zápas, který musel být kvůli přívalu sněhu odložen. Ale je zima a s chladným počasím se musí počítat. Mají tam vyhřívaný trávník, zápas by nemělo nic ohrozit. Počasí ovlivnit nemůžeme a já jsem přesvědčený, že nás nevyruší,“ pokračoval Adrian Guľa, jenž odehrál za Jablonec 31 zápasů. Teď tam ale přijede jako kouč soupeře, který má v tabulce náskok pěti bodů.

„Věřím, že budeme dostatečně ambiciózní, abychom dosáhli toho, po čem toužíme. A to je samozřejmě vítězství. Víme, kde jsou silné stránky Jablonce, a bude podstatné, abychom je dokázali eliminovat,“ doplnil slovenský trenér Viktorie.

Dovede svůj tým i potřetí na jaře k vítězství?