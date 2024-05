V očích Pražáků nebude nikdy Plzeňák, Brňák nebo Baníkovec jako ten super týpek, co to dělá dobře. Stejně tak opačně nikdo z „venkova“ nenechá na Pražákovi nit suchou. Pro lidi mimo fotbal jsou všichni fanoušci považováni za póvl a lidem z fotbalu napříč kluby je to ve většině případů úplně jedno.

Myslím si, že zakončení poháru bylo velice povedené. Po několika letech, kdy se stávalo spíše nudou, šlo konečně zase o zápas, který upoutal pozornost fanoušků i z jiných zemí. Co si budeme nalhávat, němečtí nebo holandští fanoušci - turisté nejezdí do Česka kvůli pohlednému fotbalu. Na ten se podívají doma. Ale tribunová kultura, to je ten důvod, proč sem přijedou utratit svoje peníze. Ať už za vstupenku, suvenýry a podobně.

Ale vniknutí na hřiště odsuzují i jiní fanoušci Viktorie…

Třeba já zase odsuzuji, že si jiní fanoušci stoupnout do kotle a pak za celý zápas neotevřou pusu, nezatleskají. Nebo že když se hráčům nedaří, začnou pískat. Ale to je asi tak to jediné, co můžu. Takže za mě… nebuďme hysteričtí a užívejme si mír.

Ještě jednou se vrátím k incidentu, který se odehrál po finále MOL Cupu. Jak tomu šlo zabránit?

To asi úplně není otázka pro mě. Kordon pořadatelů byl pod oběma sektory, domluva zněla taky jasně. Ale fotbal je hra plná emocí. A v dnešní době plné všemožných příkazů, zákazů a vyhlášek je fajn, když se lidi ještě dokážou pobavit.

1/71 Zdroj: Deník/Martin Švec Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2/71 Zdroj: Deník/Martin Švec Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3/71 Zdroj: Deník/Martin Jůzek Střet fanoušků Plzně a Sparty po finále poháru. 4/71 Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup Dění po finále fotbalového MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha 5/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 6/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 7/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 8/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Miroslav Koubek po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které jeho tým prohrál 1:2. 9/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 10/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Kapitán fotbalistů Viktorie Plzeň Lukáš Hejda po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které jeho tým prohrál 1:2. 11/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 12/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Smutek fotbalistů Viktorie Plzeň po finále MOL Cupu s pražskou Spartou, které prohráli 1:2. 13/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 14/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 15/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 16/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 17/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 18/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 19/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 20/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 21/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 22/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 23/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 24/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 25/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Z vítězství v MOL Cupu se radovali fotbalisté pražské Sparty, Viktorii Plzeň ve finále porazili 2:1. 26/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 27/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 28/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 29/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 30/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 31/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 32/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 33/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 34/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 35/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 36/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 37/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 38/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 39/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 40/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 41/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 42/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 43/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 44/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 45/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 46/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 47/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 48/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 49/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 50/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 51/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 52/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 53/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 54/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 55/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 56/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 57/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 58/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 59/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 60/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 61/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 62/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 63/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 64/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 65/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 66/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 67/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 68/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 69/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 70/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024. 71/71 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Finále MOL Cup: Viktoria Plzeň - Sparta Praha, 22. května 2024.

V televizních záběrech pak ale bylo vidět bizarní obrázek, jak dva Plzeňáci bijí jednoho sparťana. To přece není férová rvačka?

No vidíte, a v šotu na ČT24 je zase vidět, co tomu předcházelo. Že tři Plzeňští jsou proti asi šesti Letenským. To, že tam ten jeden zůstal sám, za to nemůžou naši. Tohle není individuální sport, není to ring, kdy proti sobě stojí jeden proti jednomu. Jde o týmovost. To je jako byste vyčítal fotbalistům, že jdou do brejku tři na jednoho, že nepočkají až se tomu jednomu vrátí spoluhráči. (smajlík)

Násilí nechceme na stadionech vidět, reagovala Viktoria na dění po finále poháru

Pokud už ale má dojít na bitku, mělo by to být mimo stadion. Aspoň na tom se shodneme?

Ano, to určitě. Taky se každý víkend takových zápasů odehrají desítky napříč celou Evropou. Od západu na východ, od severu k jihu. A buďme za to rádi. Buďme rádi za to, že lidé v dnešní době provozují jakýkoli sport. I když někomu třeba odporný, nebo těžko pochopitelný.

Jak tedy vidíte ideální dohru zápasu finále poháru?

Ideální dohra byla k vidění ve středu. Nebyl ničen majetek, nebylo ubližováno zvířatům, nikdo nenapadal děti ani ženy. Pár kluků se proběhlo po hřišti, párkrát do sebe strčili. Týden se teď o tom bude psát. Přitom padlo míň ran než za jednu třetinu hokejového zápasu. Nestalo se nic, kvůli čemu by se měl zastavit běžný život.

Ještě mám na závěr jednu otázku. Komunikují spolu nějak lídři kotlů Plzně a Sparty?

Třeba při finále poháru v Edenu před deseti lety se úzce spolupracovalo a domlouval se společně průběh finále. Ale není to jen o lídrech. Spousta lidí má známé a kamarády na druhé straně, potkávají se běžně v osobním i profesním životě. Není to tak, že by se do sebe pustili, kdykoli na sebe narazí. A pokud se ptáte, jestli byl středeční střet předem domluven, tak nebyl. Vše bylo spontánní.