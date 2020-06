„Bylo to vyrovnané utkání, v němž jsme si ale vypracovali více šancí a byli úspěšnější v koncovce. Počasí nebylo úplně na fotbal, ale poprali jsme se s tím,“ stěžoval si na velké dusno Patrik Petrželka, který je rád, že se znovu hrají zápasy.

„Všichni jsme se těšili, až to zase vše začne. Po tvrdé zimní přípravě jsme byli velmi dobře připraveni, ale bohužel to vyšlo vniveč. První zápas po pauze byl opravdu těžký, ale trénovali jsme poctivě a myslím, že teď už je to vše tak, jak má být,“ pokračuje doubravecký univerzál, který odehrál proti Klatovům celý druhý poločas na pravém beku a v mladém kádru patří k nejzkušenějším.

„Beru to dobře. Alespoň nemusím nosit bránu, protože dřív jsem dlouho byl jeden z nejmladších. Během pár let se to ale otočilo a teď jsem čtvrtý nejstarší,“ usmívá se Petrželka, jenž se na jaře zotavil po vážném zranění kotníku.

„Musím zaklepat, cítím se perfektně a snad už se mi zranění budou vyhýbat,“ přeje si hráč SENCA, který je schopen zahrát na hřišti prakticky kdekoliv.

„Na pravém beku toho mám odehráno nejvíce, ale nemám problém s jakýmkoliv postem, snad jen kromě gólmana. Dřív jsem byl spíše v záloze, ale bek mi nevadí. S Krejčusem (Pavel Krejčí – pozn. autora) jsme schopní zahrát kdekoliv,“ vysvětluje Patrik Petrželka.