Co vůbec říkáte na to, jakou jste z Doosan Areny udělali pevnost?

Je to příjemné, doma ukazujeme sílu. Ale myslím si, že ani bilance na venkovních hřištích není špatná. Oproti minulé sezoně se to zlepšilo. Ale musíme pracovat dál, být na sebe nároční, abychom šli do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát.

Jak se díváte na tabulku, v níž ztrácíte ze druhého místa tři body na Slavii, ale ještě se Spartou jste ostatním odskočili?

My jsme hlavně rádi, že jsme se zvedli po třech zápasech, v nichž jsme nebodovali naplno, teď jsme zase třikrát vyhráli. To je pro nás velmi důležité, protože jsme Slovácku a Baníku zase o malinko odskočili.

A ten pohled na tabulku…

Víme, jak to ve fotbale chodí. Můžete mít sérii, kdy třeba pětkrát tým vyhraje a pak se může přestat dařit. Vážíme si toho, kde jsme, a musíme makat dál, abychom tam zůstali co nejdéle.

Máte takovou sílu, že po povedeném podzimu budete nahánět pražská S v boji o mistrovský titul?

Slovo titul tady nepadá. Jak jsem řekl. Vážíme si toho, že jsme na špici, a to je všechno. Soustředíme se vždy na nejbližší zápas. Nesmíme dělat rozdíl, jestli hrajeme proti Teplicím, které jsou teď dole, nebo Slavii, každé utkání chceme vyhrát.

Ale druhé místo v tabulce vás těší, ne?

Liga je rozjetá tak, jak jsme možná ani nedoufali. Ale pořád je to jen půlka soutěže.

Proti Liberci jste doma počtvrté v řadě udrželi čisté konto. Je právě to základem k úspěchu?

Zakládáme si na tom, abychom poctivě bránili. Pro celý tým je vždycky dobře, když defenziva šlape.

A obránci střílí góly, proti Liberci rozhodl už poněkolikáté v sezoně Radim Řezník. Co byste řekl k jeho výkonům?

Je hodně produktivní, má výbornou ofenzivu. Jsem rád, že beci podporují ofenzivu a mají čísla. Není to jen Radim, ale i Havlis (Milan Havel), který hraje na nezvyklé pozici. Má to přes nohu, ale zvládá to velmi dobře.