Byl to zase parádní večer, plný emocí, který zažila plzeňská Doosan Arena při zápase Evropské konferenční ligy. A když domácí Viktoria v hektickém závěru utkání, do něhož několikrát vstoupil VAR, uhájila vítězství 1:0, mohl propuknout mohutný jásot.

Tomáš Chorý proměnil ve 35. minutě penaltu, čímž rozhodl o vítězství Viktorie Plzeň i proto, že gólman Jindřich Staněk udržel čisté konto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Parta trenéra Miroslava Koubka si v rekordně krátké době zajistila postup do jarní vyřazovací fáze a může se v osmifinále těšit na zvučného soupeře. „Je to hodně emotivní chvíle,“ říkal pak trenér Viktorie, jenž v 72 letech vede svůj tým v pohárové Evropě vůbec poprvé.

A hned slaví s plzeňskou Viktorií obrovský úspěch. I proto si po závěrečném hvizdu užíval ovací fanoušků, kteří vyvolávali jeho jméno. Na oplátku vyrazil poděkovat pod plzeňský kotel a na oslavu vysekl piruetu.

„Přemety už dělat nebudu, to by se asi poškodilo moje zdraví. Ale takovou piruetku ještě zvládnu na levou a pravou nohu, to není problém,“ usmíval se pak Miroslav Koubek mezi novináři.

To na straně Dinama Záhřeb byla nálada na bodě mrazu. Hráči i realizační tým dávali najevo nespokojenost s výroky řeckého rozhodčího Sidiropoulose už při odchodu ze hřiště a na tiskové konferenci vše gradovalo.

„Myslím si, že dneska to nebylo úplně férové. To není náhoda. Penalta proti nám mi připadá minimálně divná. Některé situace vyzněly pro nás, ale VAR vůbec nereagoval. Nakonec jsem viděl i důvod pro neuznání gólu a připadá mi, že tahání ofsajdových čar je takové náhodné. Nerozumím tomu,“ zlobil se bosenský kouč záhřebského celku Sergej Jakirovič.

Ale snad jen s výjimkou těsného ofsajdu při brance v nastavení s ním nelze souhlasit. „Bavil jsem se s Kopim a ten říkal, že si hned myslel, že to bude ofsajd,“ reagoval ve stejnou chvíli v mixzóně Tomáš Chorý, autor vítězné branky plzeňské Viktorie.

„Jsem na tým neskutečně hrdý. Je něco neuvěřitelného, co jsme dokázali. Kdyby nám někdo před začátkem skupiny řekl, že budeme mít po čtyřech zápasech plný počet dvanácti bodů a jisté osmifinále, neuvěřili bychom tomu,“ popisoval čerstvý reprezentant, ale už myslel na nedělní zápas se Slováckem, který se hraje v Doosan Areně od 15 hodin.

Jak nejlépe zregenerovat?

„Třeba si dát deset piv…,“ usmál se Tomáš Chorý.

„Ne, dělám si srandu. Důležitý bude spánek. Pak lehký trénink a jít na to. Nic jiného se nedá dělat,“ prohlásil odhodlaně 28letý útočník.