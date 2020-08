Hned dvojice plzeňských fotbalistek opustila v létě západočeské vody a využila nabídky pražské Slavie, která patří v českém ženském fotbale k nejlepším dvěma týmům a vybírá si jen ty nejnadanější hráčky z celé republiky.

Jednadvacetiletá obránkyně Lenka Karasová, která začínala s fotbalem v Koutu na Šumavě, si postupně zvyká na nové pražské působiště.

Kdy jste se poprvé dozvěděla o zájmu Slavie?

První reakce přišla někdy ke konci února, ale nebylo to nic závazného, šlo spíše o informace. Vše se začalo více řešit zhruba dva měsíce zpátky. Vyjednávaly se především podmínky, protože studium mi zůstává nadále v Plzni.

Bavila jste se o tom s vaší spoluhráčkou Gábinou Šlajsovou, že mají o vás zájem sešívání?

Ano, bavila. Řekly jsme si každá svoje i vzhledem k tomu, že obě jsme řešily školu v Plzni, a jak to budeme kloubit dohromady. Na Slavii nám vyšli se vším ale vstříc, za což jsme rády.

Co pro vás znamená přesun do jednoho z nejlepších celků ligy?

Je to velká výzva, na kterou jsem se od začátku těšila. Holky se pravidelně účastní Ligy mistrů, to bude pro mě nové. Jsou v týmu hlavně zkušené hráčky a nebude jednoduché se prosadit. Na každý post je konkurence. Postupně si vše sedá, ale je pořád na čem pracovat.

Na co nového jste si musela zvyknout?

Je to více věcí. Ať už kolektiv, tréninky nebo samotné bydlení v Praze. Postupně si ale myslím vše sedlo.

Už trénujete se Slavií nějakou dobu. Je to velký rozdíl oproti Plzni?

Musela jsem si ze začátku zvykat na nové věci. Vše nejde hned nastavit samo. Oproti Plzni jsou tady tréninky náročnější. Dbá se na přesnou práci s balonem a taktiku, to je oproti Plzni změna. Úroveň v týmu nastavují samotné hráčky, od kterých se máme co učit.

Jak berete, že jste od července profesionální fotbalistkou?

Samozřejmě ty věci vnímám. Holky tady minimálně přístupem a nějakými ambicemi jsou nastavené jinak, než jsem byla zvyklá v Plzni.

Vraťme se ještě k minulé neúplné sezoně, v níž se Viktorii Plzeň dařilo a ženy měly našlápnuto k umístění za Slavií a Spartou…

Mrzí mě, že jsme to s holkami nedokopaly a nezískaly třetí místo. Měly jsme to dobře rozehrané. O to větší je škoda, že jsme se o to nepopraly až dokonce. Celá sezona byla rozehraná skvěle a některých výsledků byla dokonce i škoda, když jsme ztratily nějaký bodík.

Co se změnilo oproti předchozím sezonám, kdy se Plzni tolik nedařilo v lize?

Přišlo mi, že jsme pracovaly na hřišti víc jako tým. Tréninková docházka byla skoro až stoprocentní, to se nám dřív nedařilo. Takže za mě byl znatelný zodpovědnější přístup jednotlivých hráček.

V kategorii U17 a U19 jste se dostala i do české reprezentace. Jak na to vzpomínáte?

Vzpomínám na to ráda. Vždy jsme měly skvělý kolektiv a pro mě to byly dobré zkušenosti.

Gábina Šlajsová má za sebou start v dospělé reprezentaci. Věříte, že tam také brzy nakouknete?

Gábi to v uplynulé sezoně střílelo, zasloužila si to. Samozřejmě bych se ráda také do áčka dostala, ale uvidíme, jak si všechno sedne v novém klubu prvně, pak můžu přemýšlet zase dál.

Dostala jste se v mladém veku až do Slavie, kam se v Česku podívají jen nejlepší hráčky. Jaké jsou vaše fotbalové cíle?

Prvně se asi zabydlet v samotné Praze a i novém týmu. Jak už jsem zmínila, ráda bych nakoukla zpátky do reprezentace. A pokud by časem byla nějaká příležitost, nebránila bych se ani zahraničí.