Reprezentantky se sešly ve čtvrtek dopoledne v Praze a přesunuly do Písku. Oproti dříve oznámeným změnám v nominaci nemohla z Německa dorazit Jana Petříková a zranění vyřadilo Andreu Staškovou. Nahradily je tak Denisa Veselá ze Slavie a Eliška Janíková ze Slovácka.

Z Plzně obdržela pozvánku útočnice Miroslava Mrázová. Ze Slavie povolal trenér Karel Rada forvardku Gabrielu Šlajsovou, která ještě v minulé sezoně střílela branky za Viktorii.

„Vím, že po fotbalové stránce teď není jednoduchá situace a na sraz jsem se moc těšila. Všichni jsme věděli, že se ještě musíme setkat. Škoda jen, že to není na turnaji na Kypru, ale i za toto soustředění jsem ráda,“ svěřila se Gabriela Šlajsová.

Ta si právě před rokem na Kypru připsala první reprezentační minuty.

„Popravdě jsem vůbec nečekala, že už takto brzo budu v reprezentačním áčku. Bylo to pro mě úplně něco neuvěřitelného. Jsem moc ráda za tuto šanci a že jsem se udržela v kádru. Ten rok nebyl jednoduchý, ale i tak jsme nakonec mohly odehrát reprezentační utkání. Moc mi to dalo a jsem za to moc vděčná,“ pokračovala mladá reprezentantka.

Češky stále čekají na výsledek úterního duelu Španělska s Polskem, po kterém bude jasno o konečném pořadí v kvalifikační skupině o postup na ME.

„Španělsko je favorit a předpokládáme, že zvítězí. Doufáme tedy, že budeme v baráži a že i tam budeme úspěšné. Je to velký sen. Už jsem zažila dvě ME do 17 let, ale pro ženy by to bylo poprvé. Zapsaly bychom se do historie a byl by to obrovský úspěch. Moc si vážím, že bych mohla být součástí tohoto úspěchu, pokud se to podaří,“ prozradila Gabriela Šlajsová.

České fotbalistky se budou v Písku připravovat do neděle, na svém prvním reprezentačním srazu je Natálie Kavalová.

Případná barážová utkání o postup na ME 2022 do Anglie jsou na program v dubnu tohoto roku.