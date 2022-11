„V tom zápase jsme hráli nanic. Není možné, aby se to znovu opakovalo. Víme o tom, že Sparta v Plzni už jedenáct let nevyhrála. Ukazuje to, že Plzeň je doma opravdu silná. Statistiky jsou ale od toho, aby se prolomily. Je na nás, abychom to změnili,“ upozornil Thomas Nörgaard, asistent dánského trenéra pražského celku Briana Priskeho.

Důležitost zápasu si však uvědomují i v Plzni. „Souboje se Spartou jsou vždycky velmi prestižní a pro nás zároveň důležité. Je to další vrchol v sérii těžkých zápasů podzimu,“ prohlásil plzeňský asistent Pavel Horváth, který jako hráč oblékal i dres Sparty. Stejně jako hlavní kouč Michal Bílek.

„Já se těším na každý zápas. Teď ještě o trochu víc, že hrajeme doma. Takže na sobotu i středu se velmi těším,“ připomněl Horváth, že hned ve středu čeká plzeňskou Viktorii ligová dohrávka se Zbrojovkou Brno.

Ligový podzim pak zakončí příští neděli, kdy hrají v pražském Ďolíčku od 15 hodin s Pardubicemi.

„V každém zápase jde o tři body a každý soupeř má svou kvalitu. Nesmíme nic podcenit a připravit se na sto procent na každý z těchto tří zápasů,“ doplnil plzeňský asistent, který věří, že by hráči mohli zúročit i zkušenosti nasbírané v Lize mistrů, byť základní skupinu dokončili s nulovým bodovým ziskem.

„ Tyto zkušenosti z velkých zápasů se nikde koupit nedají, a my jsme je zažili. Musíme je vytáhnout z hlav a přetavit do úspěchů v ligových zápasech,“ apeloval Pavel Horváth na svoje svěřence. Podaří se to už v sobotním mači se Spartou?