Dlouho očekávaný střet dvou předních celků krajského přeboru je konečně tady. Celou jarní část sezony se v čele tabulky přetahují fotbalisté rezervy Petřína a Vejprnic.

Kdo s Koho. Béčko Petřína (na archivním snímku v červeném) se utká o první příčku s Vejprnicemi. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Oba týmy mají na kontě shodně 63 bodů. V mírně výhodnější pozici jsou Vejprnice, které odehrály o jeden zápas méně, protože jejich nedělní souboj s Radnicemi byl kvůli špatnému stavu hrací plochy odložen.

„Na hřišti bylo hodně vody. Zničil by se tak trávník a navíc by šlo o zranění. Rozumnější tak bylo utkání odložit. Zbývá nám odehrát o jeden zápas víc než Petřínu. Ale neovlivní to, jak se budeme na utkání připravovat,“ říká trenér Vejprnic Lukáš Paul.

Šlágr kola se odehraje na půdě vejprnické Slavie. Ta naposledy poznala hořkost porážky na začátku listopadu, když prohrála 1:2 na hřišti svého soka. Od té doby Vejprničtí sbírali body jako na běžícím pásu.

„Ta série je sama o sobě skvělá. Cítíme zároveň velkou podporu od ostatních klubů. Před sezonou nás navíc s výjimkou trenéra Petra Nyklese všichni pasovali někam do středu tabulky. Motivace poprat se o první místo je tak hodně velká,“ říká odhodlaně vejprnický kouč.

„Petřín bude mít určitě nějaké hráče z áčka. Přistoupíme ale k utkání jako ke všem ostatním. Jak říkám klukům, jdeme zápas od zápasu. Díváme se vždy na ten nejbližší. V uvozovkách nás nezajímá ani postup do divize. A jak to bude vypadat na konci soutěže, to se uvidí,“ dodává Paul.

To, že béčko Petřína využije i několika posil z A týmu, který má už jistý postup do třetí ligy, potvrdil i lodivod Radek Vodrážka. „Máme to postavené tak, že za áčko pojede do Tachova devatenáctka dorostu a pár mužů. A zbytek jede do Vejprnic. Trochu nám v rozhodování napomohl poslední nepovedený zápas s Holýšovem. Sáhneme do sestavy a postavíme tým, který vyhraje,“ prozrazuje s úsměvem trenér Petřína.

Jediné, čeho se Vodrážka obává,je nepřízeň počasí. „Od čtvrtka má pršet až do konce víkendu,“ upozorňuje zkušený kouč. Tahák krajského přeboru začne v sobotu od 18 hodin na vejprnickém hřišti.

