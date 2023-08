Středeční program 1. kola MOL Cupu přinesl mimo jiné jedno velké překvapení. Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň si v domácím prostředí poradili se třetiligovým FK Robstav, který porazili těsně 2:1. Vítěznou branku obstaral šest minut před koncem kanonýr Aleš Demeter.

Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. | Foto: DENÍK/Filip Nekola

„Věřím, že jednou z deseti zápasů jsme schopni soupeře, který se v posledních měsících svou velkou kvalitu hodně posunul vpřed, porazit. Snad to bude teďka ve středu," přál si před pohárovým zápasem petřínský trenér Radek Vodrážka. A malý sen mu jeho skvěle hrající svěřenci uprostřed týdne splnili.

OHLASY Z DIVIZE: Petřín spasila trefa Provoda, Doubravka remizovala v Sokolově

Ale hezky od začátku. V prvním poločase viděli diváci v ochozech petřínského stadionu jedinou branku, tu obstaral už v 8. minutě domácí kapitán Václav Lisý, který si našel odražený balon a zavěsil ho k tyči Kočího svatyně. Blíž ke vstřelení další branky měli Plzeňané, ale mladíček Vanc orazítkoval z hranice šestnáctky jen břevno. A když už se těsně před koncem prvního dějství trefil Michal Provod, jeho radost zastavil zdvižený praporek pomezního.

1/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 2/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 3/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 4/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 5/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 6/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 7/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 8/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 9/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 10/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 11/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 12/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 13/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 14/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 15/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 16/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 17/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 18/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 19/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 20/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 21/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 22/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 23/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 24/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 25/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 26/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 27/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 28/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 29/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 30/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 31/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 32/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 33/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 34/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 35/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 36/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 37/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 38/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 39/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 40/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 41/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 42/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 43/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 44/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 45/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 46/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 47/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 48/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 49/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 50/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 51/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 52/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 53/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 54/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 55/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 56/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 57/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 58/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 59/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 60/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 61/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 62/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 63/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 64/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 65/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 66/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 67/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 68/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 69/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 70/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 71/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 72/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav. 73/73 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav.

Třetiligový ROBSTAV, který do zápasu v Plzni nastoupil ve značně obměněné sestavě oproti sobotnímu utkání ČFL s béčkem Bohemians (Pražané na hřišti ve Zbůchu vyhráli těsně 2:1), měl sice v úvodní půli častěji míč na svých kopačkách, ale v útočné fázi byli o poznání nebezpečnější Petřínští.

Hektický závěr zápasu. Vyrování favorita, pak trefa domácích

V 53. minutě mohlo být na Slovanech srovnáno, ale razantně proti byl brankář Petřína Vojtěch Suchý, jenž reflexivně vytáhl nebezpečnou hlavičku jednoho z hostujících borců. A když o chvíli později neuspěl ani domácí Jan Vodrážka, svítil v 60. minutě na ukazateli skóre stejný výsledek jako po prvním poločase. Skóre se neměnilo ani o deset minut později, kdy nebezpečně do rukavic Kočího pálil Provod a z následné dorážky Zdeněk Šimáně přestřelil bránu.

Domažlice potvrdily v poháru roli favorita, kouč Senka se zlobil kvůli penaltě

Robstav začal pomalu, ale jistě utahovat šrouby, velmi často držel míč ve své moci, ale do dobré střelecké příležitosti se jeho hráči dlouho nemohli dostat. V 76. minutě byl blízko vyrovnání hostující kapitán Daniel Černý, ale jeho pokus na poslední chvíli zblokoval obětavým zákrokem jeden z bránících hráčů Petřína. Deset minut před koncem se ale favorit dočkal kýženého gólu, když se po rohovém kopu prosadil hlavou střídající legionář Sow.

Vítěznou branku obstaral šest minut před koncem Demeter

Domácí Petřín ale vyrovnávací branka Robstavu nezpražila, právě že naopak - Plzeňští rychle přispěchali s odpovědí. O tři minuty později totiž divizní mužstvo předvedlo fantastickou akci, na jejímž konci stál Aleš Demeter, který uklidil míč do prázdné branky a vrátil Petřínu vedení - 2:1.

Fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili v poháru favorizovaný FK Robstav.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Závěr zápasu se nesl ve znamení velkého útočení a hektických momentů. Domácí brankář Vojtěch Suchý se blýskl parádním zákrokem proti hlavičce Brabce a poradil si také s dorážkou jednoho z dobíhajících hráčů.

Petřín vedení uhájil a může se těšit na los dalšího kola

Na druhé straně mohl petřínské vedení pojistil kapitán Lisý, autor první branky, ale z malého vápna netrefil prostor tří tyčí. A jelikož už další branka v Plzni nepadla, z vítězství, poněkud překvapivého, ale nejspíš zcela zaslouženého, se radovali Petřínští, kteří se po vítězství 2:1 mohou těšit na los 2. kola MOL Cupu, ve kterém pro ně budou v osudí další zajímaví soupeři.

VIDEO: Comeback Horní Břízy? Jako z říše snů! Podívejte se na sestřih

„Tohle je strašně fajn, nejen výhra a postup, ale i to, v jaké atmosféře se zápas hrál. Plná tribuna, plná zatáčka, prostě naprostá fantazie. Snad to ještě někdy zažijeme," rozplýval se po zápase petřínský kouč Radek Vodrážka.

„V prvním poločase jsme hráli výborně, napadali jsme soupeře a do šancí ho nepouštěli. Ve druhém dějství náš hosté zatlačili, dokázali vyrovnat a vypadalo to, že se utkání se prodlouží, ale my dali druhou branku, kterou jsme rozhodli. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale ještě víc si vážím toho, jakým způsobem. Nebyla to výhra o náhodném gólu, ale došli jsme si pro to skvělým týmovým výkonem," doplnil Vodrážka, který chválil všechny hráče včetně brankáře Suchého, jenž tým v kritických chvílích podržel.

MOL Cup, 1. kolo: SK Petřín Plzeň - FK ROBSTAV 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 8. Lisý, 84. Demeter - 81. Sow. Rozhodčí: Duda - Šlajs, Pena. Delegát FAČR: Paták. ŽK: 2:2 (67. J. Vodrážka, 90+1. Maxa - 70. Rádl, 86. Sow). Diváci: 580. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Treml, D. Heller (46. Šimáně), Klich, Kohout, Kotěšovec (46. J. Vodrážka, 87. Tětek), Vanc (46. Demeter), Mudra, Provod (76. Maxa), Lisý. Trenér: Radek Vodrážka. Sestava FK ROBSTAV: Kočí – Tvaroh, Rossmann, Popovič (58. Brabec), Řezáč (58. Havel), Černý, Buneš (46. Petr), Rádl, Musa, Dogan (46. Sow), Šulc. Trenér: Stanislav Purkart. Postupující: SK Petřín Plzeň.

Chorý: Vzadu mají urostlé chasníky. Jsou to sice Brazilci, ale umí do toho jít