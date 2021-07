S plzeňskou Viktorií už 24letý senegalský záložník Modou Ndiaye trénuje od začátku přípravy, hned první den rakouského soustředění pak podepsal s klubem tříletou smlouvu. Příchodu fotbalisty, jenž na jaře hrál za druholigové Táborsko nahrálo i zranění Lukáše Kalvacha.

Senegalský záložník Modou Ndiaye při zátěžových testech. | Foto: Foto: fcv

„Jsem velmi šťastný, Viktorka je velký klub. Za tuto možnost chci poděkovat mé rodině v Senegalu a všem kamarádům, samozřejmě také mému manažerovi a všem, kteří mi dosud v mé fotbalové kariéře pomáhali. Jsem za to opravdu hrozně rád. Je to pro mě obrovská výzva, jsem připravený pro klub odevzdat to nejlepší!“ řekl po podpisu smlouvy Modou Ndiaye.