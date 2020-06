„Uběhali nás,“ konstatoval pak Luboš Křesťan z TJ Seč, jenž nastoupil za Staré.

TJ Seč je malinký vesnický klub, který byl sice založený v roce 1956, ovšem už v roce 1964 zanikl.

A jeho činnost byla znovu obnovena po více než dvaceti letech (1987), až do roku 2012 hrál třetí třídu. Jenže v témže roce byl kvůli reorganizaci přeřazen do nejnižší IV. třídy.

„Tedy do pralesa, jak se s oblibou této nejnižší soutěži říká,“ upozornil Luboš Křesťan s tím, že s takovým postavením se nehodlali smířit.

Přitom v sezoně 2016/2017 byla Seč po podzimní části dokonce beznadějně poslední se ziskem pouhých čtyř bodů. Jenže pak přišel obrat k lepšímu.

Hned v následující sezoně se po obměně kádru podařilo postoupit do třetí třídy a rok na to, v červnu 2019, se v Seči slavilo podruhé. Z prvního místa tým postoupil do okresního přeboru Plzeň-jih který budou hrát fotbalisté ze Seče i v následující sezoně.

Ale nejde jen o vzestup mužské složky, v Seči po letech funguje i družstvo žáčků, které se letos poprvé přihlásí do soutěže. A na mládí vzpomíná i první tým.

„V současné době máme v kádru čtrnáct hráčů ročníku 2000, tudíž jde o velice perspektivní mužstvo,“ pochlubil se Luboš Křesťan.

Ale co v Seči chybí, je kvalitnější hřiště. „Bez sponzorů ho však není možné zrenovovat, natož mluvit o novém trávníku,“ posteskl si Křesťan. Klub v podstatě žije jen z členských příspěvků a především také díky pomoci obce Seč, která se stará o údržbu hřiště a areálu, placením energií i finanční podporou.

„Bez toho bychom nemohli vůbec fungovat,“ pochvaloval si Křesťan. „Renovace nebo rekonstrukce fotbalového hřiště je však poměrně drahá záležitost,“ doplnil.

Jen za loňský rok jich v Česku ukončilo činnost zhruba 300 klubů a Seč je nechce následovat. „Jedno staré české fotbalové pořekadlo říká: kde se na vesnici nehraje fotbal, tam chcíp pes,“ doplnil Křesťan.

I proto se klub snaží na všech formách o zviditelnění. V květnu například sehrál přípravný zápas s házenkáři Talentu M.A.T. Plzeň, v němž Seč prohrála 7:8.

A jen tak pro úplnost, v polovině okresního přeboru byla Seč na 12. místě ze 14 účastníků. Na kontě měla dvanáct bodů za čtyři vítězství. (zs. luk)