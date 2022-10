„Už je to skoro rok, co jsem byl v reprezentaci. Od té doby mi do toho vždycky vlétlo nějaké zranění. Jsem rád, že po takové době můžu být zpátky. Většinou se mi v reprezentaci dařilo, takže věřím, že se tu nastartuju, pomůžu udržet se v Lize národů a pak si to vezmu zpátky do klubu,“ vyhlásil Schick před dvojicí důležitých zápasů.

Nejlepším fotbalistou uplynulé sezony je Schick. Zlatý míč v Česku vyhrál poprvé

Za národní tým nastoupil naposledy loni v říjnu, od té doby ho vždycky něco zastavilo. Teď je ale zpátky a měl by být hlavní útočnou zbraní v zápasech proti Portugalsku a Švýcarsku. V nich bude česká reprezentace usilovat o udržení v elitní skupině Ligy národů. „Vnímám, že tu mám svoji pozici. Na druhou stranu je to vždycky o tom, co předvedete na hřišti. Budu se snažit předvést nejlepší výkon, jaký dokážu. Když člověk cítí důvěru od spoluhráčů, je to dobrý pocit, trochu doping. Věřím, že zápas s Portugalskem zvládneme a udržíme to,“ hlásí Schick sebevědomě.

V utkáních by si mohl zahrát i vedle svého nového klubového parťáka Adama Hložka. Národní tým začal do zápasů proti silným soupeřům nastupovat se třemi stopery, a proto se nabízí nasadit dopředu dvojici útočníků.„Zatím jsem neměl možnost si hru se třemi stopery pořádně vyzkoušet. Včera jsme měli lehčí trénink, dnes budeme něco cvičit, tak budu mít šanci si to oťukat. Bude to možná něco jiného, ale pro mě jako útočníka se toho zas tak moc nemění. Pro mě je prostor vepředu daný,“ zamyslel se Schick.

Návrat formy v reprezentaci?

„Je pravda, že s Adamem jsem spolu dennodenně. V Leverkusenu jsme ale často měnili rozestavení, takže to není tak, že bychom na sebe byli úplně zvyklí. Pořád jsme nenašli ten správný systém, který bychom chtěli hrát. Naše spolupráce i proto není taková, jaká by měla být,“ dodal.Leverkusen totiž po vydařeném ročníku nezačal vůbec dobře a v tabulce německé Bundesligy je až patnáctý.

Ze sedmi zápasů vyhrál jediný, na kontě má pět bodů a příliš se nedaří ani samotnému Schickovi, který se zatím trefil jen dvakrát. Od loňského druhého nejlepšího střelce soutěže byste asi čekali více.„Situaci v klubu samozřejmě řešíme. Snažíme se to analyzovat a hledat příčinu, proč hrajeme tak, jak hrajeme. Snažíme se najít rozdíly proti minulé sezoně, kdy nám to fungovalo. Je těžké říct jeden problém. Bundesliga je ale letos hrozně vyrovnaná. Když se podíváte na tabulku, je tam několik překvapení,“ okomentoval Schick situaci v německé soutěži.

Trojský kůň ve Slavii? Santos si vyslechl rýpanec, obrana bez Holeše nefunguje

Teď doufá, že do střelecké formy se vrátí v reprezentaci, ve které se mu pravidelně daří. Na posledním Euru se například s pěti góly stal nejlepším střelcem turnaje. Stejně branek vsítil už jen hvězdný Cristiano Ronaldo. Právě proti němu teď Schick s reprezentací nastoupí. „Cristiano Ronaldo byl můj vzor odmalička. Začal jsem ho sledovat na Euru 2004, kdy jsem ho poprvé zaregistroval. V Manchesteru toho teď moc neodehrál, střelecky se mu úplně nedařilo. Myslím, že přijede s velkou motivací všem dokázat, co je za hráče a střelce.

Schick věří ve vyrovnané zápasy

Nějaké srovnání mezi námi asi bude vzhledem k Euru, ale jinak bych se s ním porovnávat nechtěl,“ uvedl český útočník a přiznal, že v mládí se od hvězdného Portugalce snažil učit. „Milan Baroš měl na Euru 2004 modré kopačky a Ronaldo měl zase zlaté, takže já jsem chtěl mít zlaté kopačky. Tím to začalo. Pak jsem koukal na videa na internetu a snažil jsem se od něj okoukat nějaké kličky a triky s balonem. Postupem času už ale nemůžete kopírovat, musíte zapojit i něco vlastního. Ani já bych nechtěl být něčí kopie. Ve finále jsem si našel svůj styl,“ dodal Schick.

Ten před setkání s novináři obdržel Zlatý míč České republiky, který uděluje Klub sportovních novinářů nejlepšímu domácímu fotbalistovi sezony.„Je to velká cena, takže si toho obrovsky vážím. Znamená to pro mě moc. Ještě jednou všem děkuji,“ uvedl k ocenění Schick a ohlédl se za minulým ročníkem. „Sezona byla povedená pro mě i pro Leverkusen. Navázal jsem na Euro a střeleckou pohodu jsem si přenesl i do Bundesligy. Mohla být i lepší nebýt zranění, která jsem měl. Jsem s ní ale stejně spokojený. Řekl bych, že to byla nejlepší sezona v kariéře,“ prozradil.

Tecl do reprezentace. Nejlepší střelec ligy doplnil tým, připojil se i Vlkanova

Teď už ale Schick směřuje svoji pozornost k nadcházejícím zápasům reprezentace. V sobotu národní tým v Edenu vyzve Portugalce a v úterý pak ve Švýcarsku nastoupí proti domácímu týmu.„Je pravda, že tyhle velké zápasy se nám většinou podařilo nějakým způsobem zvládnout. Dneska už ale na reprezentační úrovni zas tak velké rozdíly nejsou. I když podle jmen to vypadá jednoznačně, tak na konci jsou výsledky strašně těsné. Myslím, že znovu uvidíme vyrovnané utkání a uvidíme, jak to dopadne,“ zakončil český útočník.