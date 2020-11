Na fotbalovou dlouhověkost by mohli napsat recept fotbalisté Prazdroje. Mužstvo působící v městském přeboru sází především na zkušené borce. Každý zápas tvoří základní jedenáctku Prazdroje přibližně polovina hráčů, jejich věk se pohybuje kolem půl století.

„Fotbal mi dělá stále obrovskou radost. Dokud se ještě sházíme a můžeme ještě hrát, tak to chceme ještě nějaký rok vydržet,“ říká kapitán Prazdroje Pavel Hyneš, pro jehož spoluhráče a vrstevníky je klíčovou osobou kouč Josef Fergl.

„Trenér nám v létě řekl, že vydrží ještě rok. Pak většina z nás nejspíše skončí. Už tato sezona měla být ta poslední, ale protože se znovu soutěž přerušila, přemýšlíme o tom, že si to ještě o jeden rok prodloužíme,“ vysvětluje třiapadesátiletý střední záložník.

Pokračování ostřílené osy Prazdroje je klíčové i pro existenci celého klubu.

„Byl bych rád, kdyby k nám přišlo šest, sedm mladých hráčů, kteří by si udělali svoji partu, a my bychom mohli skončit. Bohužel nejsme schopní sehnat mladé kluky, kteří by šli na Prazdroj. Mám velké obavy, že až skončíme, padne i áčko,“ je si vědom Pavel Hyneš.

Přestože věkový průměr mají mezi všemi mužstvy v soutěži suverénně nejvyšší, drží se v horní polovině tabulky městského přeboru a ukazují, že fotbalovou kvalitu rozhodně neztrácejí.

„Vrátili se k nám dva zkušení čtyřicátníci, kteří si pohlídají na hřišti ještě ty starší, aby se nikde neflákali, Například proti Černicím jsme hráli v klidu odzadu a oni nevěděli, co mají na nás hrát. Původně jsme si mysleli, že prohrajeme, protože za ně vždy nastoupí někdo z áčka. My jsme si ale zápas pohlídali, překazili jsme jim veškeré šance a trochu jsme jim to i znechutili,“ vzpomíná na zápas s černickou rezervou kapitán Prazdroje.

Hlavní devízou plzeňského celku je kompaktnost kádru, který drží dlouhodobě pohromadě.

„Na Prazdroji jsem třiadvacet let a celkově většina hráčů hraje pospolu řadu let. Někdy se nám stane, když někam přijedeme, že říkají, že přijela stará garda, což mají pravdu. Na druhou stranu si stále dokážeme uhrát to svoje. Samozřejmě nemůžeme konkurovat běžecky mladým klukům, ale jsme schopní si to zorganizovat tak, že si je pohlídáme,“ pokračuje Hyneš, který kromě fotbalu jezdí pravidelně na kole a absolvuje i dlouhé pochody.

I přesto ale po každém zápase cítí, že věk se nedá zastavit.

„Dávám se dva tři dny po zápase dohromady. Ve čtvrtek je trénink a pak zápas. Takhle to je každý týden. Zároveň vždy říkám klukům, že jdu v pondělí do práce, tak ne že mi něco udělají. Musím si samozřejmě dávat pozor. Nechodím do každého souboje, jako jsem chodil dřív. Je třeba si to pohlídat,“ říká s úsměvem Hyneš, kterému v jeho fotbalové dlouhověkosti pomáhá i pevné zdraví.

„Měl jsem z fotbalu zlomené žebro, lopatku a klíční kost, ale jinak jsem za celou kariéru neměl žádné větší zranění. Vždy jsem se proto dal do kupy. A podobně je to i u dalších kluků,“ vysvětluje středopolař plzeňského celku, jenž nedá dopustit na skvělou partu na Prazdroji.

„My ani moc nemůžeme na sebe nadávat, jak jsme všichni podobně staří. Zažil jsem dřív, když tu byli mladí hráči, že říkali, ten je starej, už na to nemá. Ale pak tedy nepřišel a hráli jsme hůř bez něj, protože najednou chyběla na hřišti ta zkušenost,“ dodává Pavel Hyneš.