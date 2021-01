Vejprnický kouč dal po posledním tréninku svým svěřencům volno až do konce roku. Mezitím došlo ke zhoršení situace a následnému zpřísnění vládních opatření, která společný trénink sportovců neumožňují.

„Zimní přípravu jsme měli začít 4. ledna, ale místo toho jsem klukům předal plány individuální přípravy. Dostávají ode mne přes mobilní aplikaci týdenní tréninkové plány a já od nich potom shromažďuji a vyhodnocuji, jak úkoly plní,“ vysvětluje Jiří Šámal.

Momentální snahou je obnova fyzické kondice. „Zpočátku jsme se zaměřili na vytrvalost a rychlostní vytrvalost, postupně zvyšujeme podíl rychlostní přípravy. Jsou tam i cvičení na odrazovou sílu a snažíme se i trochu posilovat. Někteří kluci vyrážejí na hory a fyzičku nabírají na běžkách. Jinak trénují buď sami, nebo ve dvou,“ přibližuje charakter tréninků bývalý ligový hráč Chebu a Viktorie Plzeň, kterému se koronavir zatím vyhýbá. „Dojíždím za prací do Německa a jako pendler jsem byl vloni sedmkrát testován,“ říká.

Plánovat a ladit přípravu je podle něj vzhledem k vývoji nákazy pro trenéry složité. „Původně se měla soutěž, ze které se na podzim odehrálo osm kol, znovu rozběhnout 30. ledna. Potom se termín o dva týdny posunul, ale nikdo s určitostí nemůže říci, jestli to tak skutečně bude,“ uvažuje kouč Vejprnic.

Přerušení soutěže ho mrzí o to více, že Vejprnicím se na podzim dařilo, v tabulce krajského přeboru jsou druhé se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí rezervu Jiskry Domažlice.

„V minulé sezoně jsme museli tým hodně omladit, do mužstva přišlo šest dorostenců. Po rozpačitém podzimu se dal celek na jaře dohromady, kluci si to v kabině vyříkali a mužstvo začalo šlapat. V létě jsme kvalitně potrénovali, tým si sedl a na hře i na výsledcích to bylo znát,“ pochvaluje si kouč, jehož svěřenci z osmi zápasů vyhráli šestkrát, podlehli jen doma Rapidu Plzeň (1:3) a v Tlumačově (0:2).

„V Tlumačově to byla spíše přetlačovaná, dvakrát se doháněl náskok, poslední slovo ale měli domácí. S Rapidem jsme měli sedmdesát procent hry ve své moci, udělali jsme však hloupé chyby a soupeř nás potrestal,“ lituje Šámal.

Nemyslí, že se podaří dohrát soutěž celou. „Reálné je, aby se odehrálo šestnáct kol,“ míní trenér, který věří, že se vládní opatření brzy rozvolní natolik, aby se sportovci mohli připravovat alespoň ve skupinách po šesti.

„To už bude možné pracovat i s míčem. S hráči jsem jednotlivě v kontaktu, ale společný trénink to nenahradí. Chybí vzájemné legrácky a hecování. Jenom věřím, že kluci během vynucené pauzy fotbal hrát nezapomněli,“ dodává v nadsázce Jiří Šámal.