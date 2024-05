Chováním fanoušků během finále fotbalového MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha, ať už během zápasu či po něm, se hned po utkání začala zabývat policie, která kromě incidentu přímo na hřišti řešila i další potyčky ve městě.

Dění po finále fotbalového MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Policie musela bezprostředně skončení zápasu zasáhnout přímo na hrací ploše, když příznivci domácí Viktorie vběhli na hrací plochu a provokovali fanoušky soupeře, přímo na hřišti došlo i k několika rvačkám. Hostující fanoušci pak ze svého sektoru házeli na kordon policistů sedačky, zasáhli přitom i komentátory České televize. „S ohledem na obnovení veřejného pořádku, zmírnění eskalace a zabránění vzájemného napadání fanoušků obou týmu jsme museli vstoupit na hrací plochu. Několik osob, které na policisty útočily, jsme přímo na hrací ploše omezili na osobní svobodě,“ sdělila hned po zápase policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policisté se teď zabývají nejen tímto incidentem. „V souvislosti s včerejším fotbalovým utkáním jsme zaznamenali několik případů použití pyrotechniky nebo vhození předmětů na hrací plochu. Po utkání jsme také v Plzni zaznamenali několik potyček, kterými se nyní zabýváme. Nicméně abychom zjistili veškeré protiprávní jednání, vyhodnocujeme nyní dění před samotným utkáním, v jeho průběhu i po jeho ukončení, a to i z kamerových záznamů nebo z virtuálního prostředí,“ doplnila v pátek policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Několik zraněných osob ošetřili na místě i záchranáři, nejednalo se ale o vážná poranění.

Na dění na stadionu reagoval i velký fanoušek Viktorie, plzeňský primátor Roman Zarzycký. „Souhlasím, zaslouží si pořádný trest a dost možná i doživotní zákaz vstupu do Štruncových sadů," odpověděl na Facebooku na komentář k chování jednoho z příznivců, který mlátil ležícího sparťana. „Předpokládám, že klub také reagovat bude, ale je nutné říci, že pořadatelem dnešního zápasu nebyla FC Viktoria Plzeň, ale FAČR. To nemění nic na věci, že to byla zhovadilost, kterou veřejně odsuzuji a zbytek je na klubu a zejména policii," doplnil v další reakci.