Pokud by nepřišla v minulém roce koronavirová epidemie, pravděpodobně by nadále ještě působil v nižší německé soutěži v dresu Neßlbachu. František Rusňák, který začínal s fotbalem v Druztové a následně strávil mládežnická léta ve Viktorii Plzeň, se tak vrátil v loňském roce zpět do českého fotbalového rybníka. V divizní Březové však vlivem pokračující pandemie měl možnost zasáhnout jen do necelé poloviny zápasů v podzimní části.

Sedmadvacetiletý krajní záložník, jenž mimo jiné působil v divizi v dresu Rokycan nebo Doubravky, v rozhovoru pro Deník prozradil, jaké podmínky motivují české fotbalisty působit v nižších soutěžích, a zároveň zavzpomínal na dobu v mládeži Viktorie, kde měl možnost hrát s Michaelem Krmenčíkem nebo Janem Sýkorou.

Do loňského roku jste působil v nižší německé soutěži v Neßlbachu. Jaký byl důvod, že jste se vrátil po šesti letech znovu do Čech, kde jste zakotvil v Březové?

Když se kvůli koronaviru předčasně ukončila v Německu soutěž, kontaktoval mě v květnu pan Peterka, trenér Březové a zároveň táta dvou mých kamarádů Davida a Petra Peterky, kteří hrají právě v Březové, zda bych neměl zájem zkusit si po letech zase divizi. Říkal jsem si, že nemám co ztratit, a za zkoušku nic nedám.

Byl pro vás jednoduchý návrat zpět do českých soutěží?

Měl jsem trochu obavy ze své výkonnosti, ale po tom, co jsem odehrál přátelské zápasy proti Varům a Doubravce, jsem si dokázal, že na divizi to stále ještě je. Vzhledem k tomu, že covid začal omezovat cestování do Německa, byl návrat do Česka logickou volbou a s trenérem Peterkou jsme se dohodli na přestupu.

Přestože pocházíte z Plzně a bydlíte tady, rozhodl jste se hrát fotbal ve vzdálené Březové, kde s vámi působí ještě bývalí hráči Doubravky Lukáš Filipec a Daniel Sýs, kteří také mají blíže k západočeské metropoli. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl zrovna pro celek z Karlovarska?

Přesvědčili mě hlavně kamarádi Petr a David Peterkovi, se kterými jsem hrál v Plzni na VŠ za univerzitní tým a jako malí jsme spolu v létě absolvovali letní fotbalové kempy v Klatovech. To, že je Březová od Plzně vzdálena 1 hodinu a 15 minut, pro mě nehrálo takovou roli, protože do Německa jsem za fotbalem dojížděl 2 hodiny.

Těšil jste se po dlouhé době strávené v německém klubu speciálně na něco?

Chyběla mi po dlouhých letech česká fotbalová kabina a český humor. Přece jen v Německu se člověk tolik nenasměje, protože český humor je jedinečný. A parta je v Březové výborná.

Nabídky blíže Plzni žádné nebyly, případně vás neoslovily?

S Lukášem Filipcem, který šel v létě 2020 se mnou z Německa také do Březové, jsme vždy slibovali kamarádovi Kubovi Vondráčkovi z Kaznějova, že z Německa se vrátíme jedině tam, kde i dohrajeme naše kariéry. Nabídka z Březové pro nás však byla v ten moment lukrativnější, protože divize je přece jen o dvě soutěže výš.

Čím si vás získal Neßlbach, kde jste strávil tolik let?

Neßlbach si mě získal tím, že se jedná o rodinný klub, kde jsme měli super zázemí. Myslím, že spokojenost byla oboustranná. Není tajemstvím, že čeští fotbalisté chodí hrát do nižších německých soutěží za výdělkem. A v Neßlbachu vždy platilo to, na čem jsme se domluvili. Když občas slýchám od kamarádů, že se handrkují s kluby o peníze, nezávidím jim to.

Odehrál jste tam šest sezon, což je ohledně fotbalové kariéry dlouhá doba. Většina hráčů tak dlouho nikde nesetrvá…

Není v Německu u českých fotbalistů běžné, že v jednom klubu stráví šest let. Svědčí to podle mě o oboustranné spokojenosti. Můj bývalý spoluhráč z Neßlbachu Ondřej Lenk už tam hraje přes deset let. Základem úspěchu je ke všemu přistupovat naplno a být poctivý. Tohle Němci dokážou ocenit. Jakmile spadne český hráč na nižší výkonnost a není pro tým přínosem, je zle a hledá se za něj náhrada.

Kdybyste měl porovnat úroveň německých soutěží, kde jste působil, ke kterým českým byste je přirovnal?

V Neßlbachu jsem zažil během té doby dva sestupy a jeden postup. Soutěž, ve které mám nejvíce startů, je Kreisliga, kterou bych přirovnal k českému krajskému přeboru, některými zápasy klidně i k I. A třídě. Rozdíl vidím především v přístupu k zápasům. Němci každý zápas berou se vší vážností a jdou do všeho naplno. Před zápasem se hecují a při rozcvičce nikdo nemluví. Jsou stoprocentně koncentrováni na výkon. Češi jsou naopak techničtější a více jim to u fotbalu myslí. V Německu diváci ocení potleskem i míč zakopnutý daleko za tribunu (úsměv).

Zvláště na západě Čech si většina hráčů v nižších soutěžích na úrovni divize či krajského přeboru vyzkouší angažmá u našich sousedů. Jsou opravdu finanční podmínky v Německu tak lákavé?

Ano, podmínky v Německu jsou zpravidla lukrativnější. Pokud si chce mladý kluk přilepšit a mít k výplatě nebo ke studiu 10 až 15 tisíc navíc, odejde do nějaké 6. až 8. nejvyšší soutěže v Německu. České kluby v divizi a krajském přeboru mají v tomto ohledu malou šanci hráče udržet. Do Německa se chodí za určitých podmínek zadarmo a nelze hráči ani bránit. Na druhou stranu, pokud se hráč rozhodne do nižší německé soutěže odejít, v 90 procentech to znamená, že jeho fotbalová kariéra půjde jen dolů. Na tréninky do Německa už se dojíždí jen minimálně, a pokud na sobě člověk nepracuje i ve svém volnu, jeho výkonnost postupem času klesá.

Motivace jít hrát fotbal do Německa byla tedy pro vás jasná…

Rozhodl jsem se ve svých 21 letech odejít z divizních Rokycan, protože jsem usoudil, že bude dobré, když se mi něco vrátí za ten čas obětovaný fotbalu v mládí, kdy jsem až do 20 let než jsem odešel z juniorky plzeňské Viktorky, trénoval pětkrát až šestkrát týdně.

S fotbalem jste začínal ve Viktorii Plzeň. Vybavujete si ještě své fotbalové začátky?

Abych byl přesný, tak své úplně první fotbalové krůčky jsem udělal v Druztové u Plzně, kam mě přivedl v šesti letech táta na trénink. Když táta poznal, že by ze mě něco mohlo být, zkusil mě vzít na trénink fotbalové přípravky Viktorky do Luční ulice. Ve Viktorce jsem nakonec zůstal a zažil jsem tam úžasné roky. Doteď mám z těch let spoustu kamarádů. V žácích jsme pod vedením Josefa Šnebergera objížděli různé zahraniční turnaje (Rakousko, Francie, Německo a Švýcarsko), kde jsme se utkávali i s věhlasnými evropskými kluby.

Ve Viktorii jste prošel všemi mládežnickým kategoriemi až do juniorky. Máte ještě nějaké další vzpomínky?

Z dorostu vzpomínám rád na období U17, kde jsme obsadili 3. místo v celostátní lize mladšího dorostu a hráli jsme pod Jiřím Žilákem pěkný kombinační fotbal. V U19 se dělala fotbalová reforma soutěží a já jsem spolu s dalšími kluky musel odejít na hostování, protože se rušil tým U18 a sjednocovaly se dva týmy do jednoho. Nakonec jsem se oklikou přes Doubravku a Bohemians 1905 vrátil zpět do Viktorky do juniorky, kde nás tenkrát vedl Jiří Skála. Vzpomínám na něj rád, protože nás připravil na dospělý fotbal.

Byl jste ve stejném ročníku jako například Jan Sýkora nebo Michael Krmenčík. Bylo už tehdy patrné, že to dotáhnou fotbalově tak daleko? V čem byli například odlišní oproti ostatním?

Hráčů jako Michael Krmenčík nebo Jan Sýkora bylo v našem týmu víc. Oni dva si však šli za svým a uměli se prosadit. Po povedené sezoně v dorostu U17 se Michael Krmenčík posunul od nás rovnou do U19. Honza Sýkora po této vydařené sezoně odešel dokonce do Sparty, kde rovnou začal hrát druhou ligu za sparťanské béčko.

Jste stále nějak v kontaktu se svými bývalými spoluhráči z plzeňské mládeže?

Určitě, kolem Vánoc jsou různé turnaje nebo večírky, kde se setkáme. Hlavně o sobě všichni víme díky sociálním sítím. S Lukášem Filipcem a Danem Sýsem, kteří taky prošli Viktorkou, teď hrajeme spolu za Březovou. Z mého ročníku jsem nejvíce ve spojení s Honzou Sýkorou, který je teď v Polsku. Kdykoliv je v České republice a má možnost, tak se vidíme. V době koronavirové pauzy mě dokonce požádal, zda bych ho přes Skype začal učit španělštinu, protože chvíle v karanténě byly dlouhé a on na sobě vždy rád pracuje v jakémkoliv směru.

Vystudoval jste Fakultu ekonomickou na Západočeské univerzitě v Plzni. Kdy jste si uvědomil, že vás fotbal nebude živit a budete ho hrát jen na amatérské úrovni?

Dokud jste hráčem Viktorky a vidíte hráče prvoligového týmu kousek od sebe, tak pořád věříte, že se také můžete za čas stát jedním z nich. Ta cesta je však strašně dlouhá a musí se sejít hodně faktorů, aby se to povedlo. Když jsem nastoupil na vysokou školu, hrál jsem už za juniorku a bylo těžké například skloubit dopolední tréninky s výukou. Po půlroce jsem se rozhodl odejít do divizních Rokycan a zaměřit se na vzdělání a taky na to, abych poznal na světě i jiné věci než fotbal.

Rozhodl jste se tedy správně?

Dnes s odstupem času to vidím jako dobrý krok, protože jsem díky tomu mohl strávit během studia hodně času v zahraničí. Díky programu Erasmus jsem měl možnost studovat ve Španělsku, pracoval jsem ve spojených státech jako plavčík a taky jsem se zúčastnil několika studijních výjezdů na partnerskou univerzitu do německého Deggendorfu.

Berete fotbalovou kapitolu v Německu za uzavřenou, nebo uvažujete o tom, že byste se tam vrátil, až to znovu situace dovolí?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Momentálně jsem v Březové spokojený a v Německu se navíc stejně jako u nás stále soutěže nerozjely. Uvidíme, jak to půjde po půlroční pauze. Teď jsme začali v Březové konečně trénovat společně, tak si to užíváme a vážíme si toho. Já jsem hlavně šťastný za to, že jsem zdravý a můžu pořád hrát fotbal.