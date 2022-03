Šikovný fotbalista, který už lehce v přípravě nakoukl do A týmu a zasáhl do jednoho přátelského zápasu, věří, že na jaře začne ostrými pálit už dříve. Momentálně si však plní reprezentační povinnosti s českou devatenáctkou, s níž bojuje o postup na mistrovství Evropy.

Jak vzpomínáte na premiéru v áčku v přípravném zápase proti Ústí nad Labem?

Vzpomínám na to velice rád. Už od malička byl můj sen si zahrát v Plzni za A tým. Překvapilo mě, že jsem v tom zápase nastoupil, ale zároveň jsem se na hřiště hrozně těšil. Byl to takový splněný dětský sen.

Byl jste před zápasem nervózní, nebo jste to bral ve větším klidu, když šlo o přípravné utkání?

V kabině před zápasem jsem pociťoval lehkou nervozitu. Abych ale řekl pravdu, tak při nástupu na hřiště jsem nervózní vůbec nebyl. Myslím si, že to bylo i díky tomu, že po tom, co se zranil Jean-David Beauguel, všechno se tak rychle seběhlo a já byl najednou na hřišti. Na nervozitu tedy nebyl vůbec čas.

Na podzim jste se rychle usadil v B týmu a pravidelně jste nastupoval ve třetí lize. Jak náročné bylo si zvyknout na dospělý fotbal?

Ze začátku to bylo náročné. Myslím si, že můžu potvrdit slova, že dorostenecký a dospělý fotbal jsou úplně něco jiného. Největší změnou pro mě osobně bylo soubojové chování všech hráčů a celková jejich vyzrálost v řešení daných situací na hřišti. V tom jsem pociťoval opravdu veliký rozdíl.

Cítíte osobně výkonnostní posun za ten půlrok, co hrajete mužskou soutěž?

Myslím, že jsem se posunul. Ze začátku jsem úplně nevěděl, co čekat od soupeřů, ale s přibývajícími zápasy a zkušenostmi jsem se na hřišti cítil líp a líp.

Dosud jste vstřelil v sezoně tři branky, které jste si schoval až na závěr podzimu. Čím to bylo, že vám to začalo pálit až později?

Myslím si, že to mohlo mít souvislost s tím, že to byl můj první půlrok v dospělém fotbale. Chvilku jsem se s tím sžíval. Čekání na první gól nebylo nic příjemného, ale věřil jsem, že jednou to přijde, což se pak stalo.

Věříte, že na povedený závěr podzimu navážete i na jaře?

Pevně věřím, že ano. Už vím, co od soutěže čekat, a věřím, že budu svými góly pomáhat týmu.

Slyšel jsem od trenéra Josefa Parláska, že jste měli v zimě hodně dlouhou přípravu. Jak byla pro vás náročná?

Byla pro mě asi nejnáročnější, jakou jsem kdy zažil. Po fyzické stránce jsme určitě dobře připravení.

Do utkání béčka nastupují občas i hráči z A týmu Viktorie. Jak vnímáte, když se můžete na hřišti opřít o zkušené hráče?

Pro nás je to vždy posílení. Víme, že kluci z áčka mají velkou kvalitu. Když svými výkony přispějí k našim vítězstvím, jsme za to moc rádi.

S českou reprezentací do 19 let bojujete o postup na mistrovství Evropy, dostali jste se do další fáze kvalifikace. Zatím naskakujete do zápasů většinou z lavičky. Jak těžké je se prosadit do sestavy?

Je to náročné, ale snažím se dělat všechno pro to, abych se do základu dostal, i když vím, že to nebude vůbec nic lehkého. Máme velmi kvalitní tým se spoustou hráčů, kteří nastupují v nejvyšší české soutěži nebo v druhé lize. Konkurence na mém postu je veliká, ale snažím se pracovat a věřím, že šanci dostanu.