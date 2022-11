„Za mě to byla jasná červená karta, také jsem to o poločase řekl rozhodčímu,“ okomentoval to sparťanský kouč Brian Priske.

„VAR nedělal, co by dělat měl. Čekal jsem, že rozhodčí zastaví hru a půjde se na situaci podívat, jako to bylo v předchozích zápasech při vyloučení našich hráčů Čvančary a Kuchty. To se dneska nestalo,“ doplnil Priske.

Jeho plzeňský protějšek Michal Bílek říkal, že situaci neviděl. „Ale trošku mě překvapuje, že se komise sešla takhle bleskurychle po zápas,“ podivoval se.

Samotný útočník o den později v prohlášení na klubovém webu popřel, že by šlo z jeho strany o úmysl. „V žádném případě jsem do zmíněného souboje nešel s úmyslem protihráče zranit,“ ohradil se Tomáš Chorý, i když připustil, že jeho hra je založená na maximálním nasazení a mnoha osobních soubojích. „A nejinak tomu bylo i včera večer, kdy jsem právě se sparťanským stoperem podstoupil řadu důrazných soubojů tělo na tělo,“ pokračoval vytáhlý útočník Viktorie Plzeň a následně popsal situaci ze závěru prvního poločasu, kdy šel po dlouhém balonu mířícím do šestnáctky soupeře do souboje s dánským stoperem.

„Byl jsem připravený podstoupit souboj s cílem vyhrát hlavičku. Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce,“ popisoval Chorý. „Vše proběhlo v maximální rychlosti a ani v nejmenším jsem neměl v úmyslu zasáhnout protihráče, nebo jej dokonce zranit. Vím, že to i ve zpomalených záběrech vypadá blbě, nicméně vyvracím jakýkoli záměr protihráče zranit,“ doplnil Chorý, jenž se Sörensenovi omluvil a uznal, že Sparta vyhrála zaslouženě.

„Na závěr bych ještě sportovně popřál soupeři k vítězství, vstřelil na rozdíl od nás vítěznou branku a zasloužil si tedy vyhrát,“ dodal útočník Viktorie.

On sám bude teď s napětím čekat, jestli mu disciplinární komise vyměří dodatečný trest. Jako to byla v případě zlínského obránce Cedidla, který v srpnu zranil slávistu Ewertona a také nebyl vyloučen. Dodatečně pak dostal stopku na pět zápasů.

Chorého potrestání by bylo pro plzeňskou Viktorii další citelnou ztrátou. Už ve středu (17 hodin) totiž přijede do Štruncových sadů Zbrojovka Brno. A do konci podzimu ji čeká ještě v neděli v pražském Ďolíčku zápas s Pardubicemi.