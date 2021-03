„Nikdo jiný se nepřihlásil, proto jsem kandidoval znovu. Chci pokračovat v práci, kterou děláme již čtvrté volební období. Naším cílem je řídit naše okresní soutěže tak, aby to bylo dobře pro fotbal,“ uvedl Pavel Rauch.

Stejně jako všichni funkcionáři na okresní úrovni vyhlíží restart nižších fotbalových soutěží. To přináší zároveň hodně otázek s nejistými odpověďmi.

„Nikdo nedokáže teď říci, jak to bude vypadat s financemi do sportu. Otázkou je, jak to bude vypadat s hráčskou základnou u mládeže nebo i dospělých v kategorii 40 plus. Ne všichni se po dlouhé přestávce vrátí zpět k fotbalu,“ je si vědom předseda okresního svazu Plzeň-sever.

Nejvíce starostí dělají Pavlu Rauchovi počty rozhodčích, které nejspíše ještě klesnou. „Po honu, který se teď děje na rozhodčí, vidím velký problém. Obávám se, že někteří nebudou chtít pokračovat za současných podmínek a dávat tomu svůj volný čas. Nechtějí být hromosvodem. Vše se točí kolem nich a všechno se teď svádí na ně. Dosud jsme měli u nás v okrese pouze jedenáct rozhodčích. A třeba v sobotu se hraje třináct zápasů. Ještě se tedy ani nezačalo a už jsem minus dva rozhodčí,“ vysvětluje Rauch s tím, že se z té jedenáctky může někdo omluvit.

Skeptický je i v otázce náboru nových rozhodčích, jenž už nějaký čas běží. „Probíhá náborová akce na fotbalové asociaci, která běží od minulého podzimu. Přihlásilo se mi za tu dobu deset lidí. Z nich došlo do úspěšného konce jednání jen s jedním člověkem, který, až se rozběhnou soutěže, začne pískat. Zbytek buď vůbec nereaguje, nebo se sami diví, jak se dostali do náborové akce. Je to takové zvláštní,“ říká upřímně dlouholetý funkcionář. Může se tak stát, že zápasy v nižších soutěžích nebude mít kdo řídit. „Možná to dojde do stavu, že samy oddíly pochopí, že není nejjednodušší dělat rozhodčího, když budou si muset najít někoho z vlastních řad, kdo odřídí utkání. Kluby v nejnižších soutěžích mají již vlastní pomezní sudí, ale teď to doputuje do stavu, že si budou muset sehnat i hlavního arbitra,“ přibližuje Rauch realitu všedních dnů.