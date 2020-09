Zápasy mezi oběma odvěkými rivaly nepostrádají zajímavé a vypjaté momenty, emoce ani gólové chvíle. V posledních pěti vzájemných duelech padlo celkem 17 branek. Čtyřikrát se z vítězství radovali rokycanští borci, jednou musel zápas do penaltového rozstřelu.

I z této statistiky by se dalo soudit, že favoritem budou právě Rokycany. Do karet jim může hrát také frenetické publikum i znalost domácího pažitu. Ale pozor. Tady to není až tak jednoznačné. Mýto má dlouhodobě jedny z nejlepších fanoušků, kteří jsou známí i tím, že za svými miláčky často váží dlouhou cestu. Teď se navíc bude jednat pouze o pár kilometrů a dá se predikovat, že souboji skvělá atmosféra chybět rozhodně nebude. Však poslední vzájemný duel, který Rokycany doma vyhrály 3:0, sledovalo v ochozech 400 platících diváků.

Síla domácího prostředí se tedy maže. Kdo bude favoritem? Podle rokycanského trenéra Milana Dejmka vlastně nikdo. „Je to derby a tyto zápasy prostě favorita nemívají. Mýto má velice silné mužstvo, před sezonou obměnilo kádr, a když se dobře vyspí, dokáže porazit kohokoliv. Myslím si, že budeme svědky vyrovnaného boje, který rozhodnou maličkosti a aktuální forma,“ tvrdí kouč.

Oba týmy v letošní sezoně pojí i jedna zajímavá statistika. Ani jeden ze zítřejších soupeřů zatím nedokázal plnohodnotně zvítězit. Rokycany i Mýto letos vybojovaly čtyři body až po dvou úspěšně zvládnutých penaltách. A kdyby náhodou na tuto dovednostní disciplínu došlo i v sobotu? Kdo vyhraje?

I pro zkušené tipéry velice zapeklitá otázka. Říká se, že penalta se nedá chytit, nýbrž jen špatně kopnout. To však povídejte rokycanskému Danu Houdkovi a Janu Vildovi z Mýta – fantomům a specialistům na pokutové kopy.

NA ŘADĚ JE ADMIRA

Ve středu vyřadili ve 2. kole MOL Cupu druholigové Ústí nad Labem, teď fotbalisty Jiskry Domažlice čeká další domácí zápas. Pokud ale mluvíme o FORTUNA ČFL, vůbec první v roce 2020. Na Střelnici míří pražská Admira, která má na svém kontě 9 bodů a před dvěma týdny skolila béčko Viktorie Plzeň 3:0.

Zdroj: Deník/Robert Babor

„Na zápas se musíme dobře připravit. Vždycky, když jsme v poháru v týdnu někoho vyřadili, jsme totiž pak o víkendu vybouchli. To nesmíme dopustit. Doufám, že to zvládneme,“ přeje si trenér Jiskry Pavel Vaigl.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Vltavín – Viktoria Plzeň B, 16.00: Jiskra Domažlice – Admira Praha.

FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Sokol Lom, 16.00: ČLU Beroun – Klatovy, Rokycany – Mýto, Doubravka – Sedlčany, neděle 16.00: Hořovice – Přeštice.

Krajský přebor – pátek 17.00: Chotíkov – Nýrsko, sobota 14.00: Nepomuk – Tlumačov, 16.00: Stříbro – Bolevec, Horní Bříza – Domažlice B, Vejprnice – Rapid Plzeň, neděle 10.30: Holýšov – Lhota, 16.00: Zruč – Meclov, Staňkov – Černice.

I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Košutka, 13.00: Petřín Plzeň B – Sušice, Mochtín – Žichovice, 16.00: Svéradice – Bělá nad Radbuzou, Žihle – Luby, Kaznějov – Žákava, neděle 16.00: Rokycany B – Hrádek.

I. B třída, skupina A – sobota 15.00: Chodová Planá – Mrákov, 16.00: Planá – Chodov, Kdyně – Dlouhý Újezd, Úněšov – Chodský Újezd, Nečtiny – Horšovský Týn, Krchleby – Klenčí, neděle 16.00: Postřekov – Tachov.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Vrhaveč – Chlumčany, Chanovice – Křimice, Blovice – Bolešiny, Dobřany – Chotěšov, neděle 10.15: Přeštice B – Štěnovice, 10.30: Klatovy B – Pačejov, 16.00: Horažďovice – Kasejovice.

I. B třída, skupina C – sobota 16.00: Příkosice – M. Touškov, Raková – Plasy, Volduchy – Smíchov Plzeň, Slovan Plzeň – Vejprnice B, Třemošná – Kozolupy, neděle 16.00: Mýto B – Dýšina, Malesice – Zbiroh.