Mužstvu pod vedením trenéra Pavla Horvátha chybí šest hráčů, pět jich odešlo do jiných klubů a Šimon Gabriel se připravuje s A-týmem. Béčko Viktorie doplnil čtyři fotbalisté z dorostu a navrátilec z pardubického hostování Tomáš Kepl.

„Zimní příprava je v podstatě rozdělena na dvě části, protože je strašně dlouhá,“ řekl trenér Pavel Horváth na klubovém webu.

„Na přelomu ledna a února budou mít hráči čtyřdenní volno. Začátek bude takový seznamovací, máme v kádru čtyři nové kluky z U19, někteří nás pak opustili. Konkurence v týmu bude velká, a to je ten největší bič k tomu, aby všichni předvedli maximum,“ těší kouče.

Co říká na nové tváře? „Keplíka známe. Kluky z dorostu jsem vídal i během podzimní části, absolvovali s námi nějaké tréninky. Na určitých postech jsme se tedy rozhodli, že by se tito hráči mohli posunout, a uvidíme, jak se jim bude dařit, každý ten přechod zvládá jinak,“ tvrdí Horváth, kterého těší šance pro Gabriela v plzeňském A-týmu a Jonáše Vaise v Ústí nad Labem.

„Držím jim palce, aby se prosadili. Samozřejmě mě mrzí, když náš tým opouští, ale to je tak u všech odchodů, které máme, protože jsem přesvědčený o tom, že mě nikdo na podzim nezklamal. Nicméně takto nějak by to mělo fungovat, kluci dostávají zaslouženou šanci se prosadit a já jim budu držet palce,“ dodává trenér béčka.

Devatenáctého ledna čeká viktoriány čtyřdenní soustředění v Písku, kde sehrají utkání s béčkem Českých Budějovic. Generálku na ligu budou mít 1. března (10.30 hodin, Luční) proti Karlovým Varům. Jarní část třetiligové sezony začíná 8. března a Viktoria B hostí Rakovník.

Kádr Viktorie B pro zimní přípravu

Brankář: Ondřej Valeš.

Obránci: Václav Míka, Václav Svoboda, Karel Žilák, Martin Šimek, Josef Koželuh.

Záložníci: Peter Grajciar, Bohumil Havel, Martin Petr, Aleks Taleski, Matyáš Kodýdek.

Útočníci: Pavel Hezoučký, Lukáš Pihrt, Dušan Pinc, Lukáš Václavík, Adam Vrba, Kryštof Krátký, Tomáš Kepl.

Příchody: Martin Šimek, Josef Koželuh, Matyáš Kodýdek, Kryštof Krátký (všichni dorost U19), Tomáš Kepl (návrat z hostování Pardubice).

Odchody: Šimon Gabriel (A-tým), Tomáš Novák (hostování Klatovy), Robin Hranáč (v jednání), Martin Rychnovský a Denis Plecitý (oba hostování Domažlice), Jonáš Vais (zkouška Ústí nad Labem).