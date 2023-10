Až na všudypřítomné policejní manévry a čekání na kýžený gól to byl pro fanoušky hezký výlet. Devět tisíc diváků v neděli sledovalo, jak česká fotbalová reprezentace porazila Faerské ostrovy 1:0. Potvrdilo se, že v Plzni se národnímu mužstvu daří.

Kvalifikace na fotbalové EURO měla v neděli na pořadu zápas mezi reprezentací ČR a Faerskými ostrovy. Utkání se hrálo v Plzni na stadionu ve Štruncových sadech. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Sedm vítězství a jedna remíza. Taková je teď bilance reprezentace z utkání na západě Čech.

O atmosféře byla řeč i po zápase. "Byl jsem rád, že fanoušci přišli a fandili, byli slyšet. Poslední dobou úplně nemáme nejlepší fanouškovskou základnu. To musím být upřímný," zmínil kapitán Tomáš Souček.

Jediný střelec proti Faerským ostrovům srovnával třeba se zápasem v Albánii. Tam natěšené publikum hnalo své fotbalisty od první minuty. Dokonce bez respektu pískalo do hymny soupeře. To se v Plzni nestalo.

"Když přijedeme jinam, je tam atmosféra, to nám chybí. Jsem rád, že se to dnes změnilo a odvděčili jsme se tím, že jsme vyhráli. Doufám, že fanouškovská základna bude jenom stoupat a my to budeme lidem vracet," prohlásil Souček.

Další zápasy čekají české fotbalisty v listopadu - pojedou do Varšavy, pak v Olomouci vyzvou Moldavsko. Díky situaci ve skupině by mělo stačit vyhrát poslední domácí zápas. Tým se totiž nadále drží na druhé příčce.

Šance na Euro Čechům nečekaně stouply. Moldavsko obralo o body Poláky