„Za bod jsme rádi, soupeř má ohromnou kvalitu. I když dobře kombinovali, my jsme se poctivě vraceli a nedovolili jsme jim vytvořit si tolik šancí jako u nich,“ říkal po zápase kouč plzeňské juniorky Ondřej Šiml.

Nutno však připomenou, že Barcelona postavila mladší tým než v úvodním zápase skupiny. I tak v něm byli dva 15letí borci, kteří už patří do španělské reprezentace do 19 let, pozornost v Přešticích poutal svými kousky především Lamine Yamal.

Barcelona vedla od páté minuty, kdy vymetl z trestného kopu levačkou pavučinu v plzeňské brance Rodriguez, za domácí v 11. minutě srovnával Deml.

„Já moc gólů nedávám, byla to obrovská euforie, nezapomenutelný zážitek,“ vyprávěl pak novinářům autor gólu Plzně, který přiznal, že je velkým fanouškem Realu Madrid. O to víc si gólu do sítě Barcelony cení. „Zatím nejdůležitější v kariéře,“ uznal 17letý záložník.

Ve druhé půli pak mladí viktoriáni ustáli tlak Barcelony i tutovku v nastaveném čase a připsali si pátý bod.

„Ulevilo se mi, když to hráč Barcelony netrefil. Oběť kluků byla obrovská, odmakali to, i když jsme se ve druhé půli jen bránili. Přijít v závěru o bod by pro nás bylo kruté,“ dodal kouč Šiml.

Viktoria Plzeň – FC Barcelona 1:1

Poločas: 1:1.

Branky: 11. Deml – 5. Dani Rodriguez, Rozhodčí: Kastrati – Hyseni, Muhadri (Kosovo). Diváci: 800

Sestava Viktorie Plzeň: Baier – Keltyčka, Vacek, Oravec, Falout – Deml (79. Lörincz), Gaszczyk, Sojka – Štauber (63. Červený), Dabani (62. Kule), Hašek (90. Novák)