„Asi bude lepší, když budeme hrávat po obědě,“ snažil se odlehčit pozápasový rozhovor nový kouč plzeňských fotbalistů Adrian Guľa.

Předtím ale kriticky hovořil o bezbrankové remíze se Žižkovem. „Chyběl nám větší počet finálních přihrávek, chuť riskovat v ofenzivě,“ vrátil k prvnímu zápasu.

„Soupeř také vystřídal dvě jedenáctky, stíhal s námi běhat. Ale to bylo hlavně proto, že jsme hráli pomaleji,“ doplnil slovenský kouč plzeňské Viktorie.

Spokojenější byl samozřejmě s odpoledním vítězstvím 6:0 nad Sokolovem.

„Ten si i kluci víc užili. Bylo tam větší množství náběhových akcí, kolmých přihrávek. A z toho pramenily šance, v nichž jsme navíc byli efektivnější,“ potěšilo kouče.

Dvakrát se mezi střelce zapsal Tomáš Hořava. „Nepřeceňoval bych to, ale každý gól přidá na sebevědomí.“

Do Španělska odletí 23 hráčů do pole a tři gólmani. „Největší škrt nám udělalo zranění Tomáše Chorého, který má zlomený nos,“ podokl Guľa, včera mu chyběli i zranění Alvir a Janošek. „Nějakou představu mám, ale není to definitivní,“ dodal kouč Viktorie.

PLZEŇ - ŽIŽKOV 0:0

Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník, Pernica (79. Gabriel), Brabec, Limberský (79. Žilák) – Herc, Kalvach, Čermák – Mihálik (69. Kayamba), Krmenčík (69. Chorý, 72. Krmenčík), Kopic (79. Šulc).

Žižkov – 1. pol.: Švenger – Pavlík, Vůch, Opluštil, Cabadaj, Martan, Urbanec, Batioja, Březina, Čapek, Dudl. 2. pol.: Švenger – Žežulka, Szotkowski, Muleme, Diviš, Súkenník, Bezdička, Gil, Bazal, Skopec, Halgoš.

PLZEŇ - SOKOLOV 6:0

Branky: 13. Čihák (vl.), 16. (pen.) a 56. Beauguel, 41. a 81. (pen.) Hořava, 19. Kovařík.

Viktoria Plzeň: Sváček – Havel, Hejda, Hubník (46. Gabriel), Hloušek (76. Žilák) – Procházka (46. Pihrt, 76. Svoboda), Bucha, Hořava – Kayamba (32. P. Šulc), Beauguel, Kovařík.

Sokolov: Šiman – Ruml, Čihák (46. L. Šulc), Hasil (46. Fišer, 76. Kopřiva), Tasić – Kovář, Kopřiva (46. Hackl) – Vávra (46. Štursa), Tkadlec, Šmehyl (46. Machuča) – Yu Kanghyun (46. Manzia).