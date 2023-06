I to přilákalo fotbalistu Vladimíra Daridu na exhibiční utkání plzeňských mistrů. „S Mikim (Štrajtem) se znám odmala, s Petrem jsme se zase vídali při angažmá v Berlíně. Vždycky to bylo fajn, chodili jsme se koukat na házenou,“ vyznal se 32letý fotbalista Arisu Soluň.

Po utkání ochotně odpovídal na dotazy novinářů a k tomu ještě stíhal sledovat malého synka, který dováděl na hřišti. „Tati, dal jsem branku. Koukej,“ křikl co chvilku na svého otce.

Vy máte v Arisu po sezoně, užíváte si odpočinek?

No, odpočinek, však to vidíte (usmál se a kývl směrem k synkovi – pozn. aut.). Jak jsme v sezoně dlouho pryč, je potom vždycky dovolená v Česku trošku hektická. Jezdíme za babičkama a dědečkama. Ne, že bych si někde sedl s knížkou a odpočíval. Ale když vidím, jak je malý spokojený, všechno mi to vynahrazuje (usměje se).

Spousta Čechů míří na dovolenou do Řecka. Kde ji stráví Vladimír Darida?

Byli jsme šest dní v Berlíně, podívat se na známá místa, abychom synovi připomněli, kde žil, protože mu to chybělo. A zbytek dovolené strávíme tady v Česku. A 11. června už se vracíme, protože o den později nám začíná příprava.

Co vy osobně, nechybí vám život v Berlíně? Nebo jste si zamiloval Řecko?Nóóó, asi jsem si Řecko zamiloval rychleji než Berlín. Já jsem byl spokojený ve Freiburgu, co se týče života i po fotbalové stránce. Berlín byl na mě až moc velký, hektický, víc stresový. Zato teď v Řecku je klídek, pohodička (úsměv). To je pro mě příjemnější.

Je tam i menší tlak na hráče než v bundeslize?

Od vedení klubu je tlak dost velký, možná větší než v Německu. Bývá to takové nahoru dolů. Když se daří, jsme bozi a všichni nás nosí na ramenou, ale jakmile se přestane dařit, je to hned znát. Podobné to je i u našeho prezidenta. Často je u nás v kabině, a když nám to nejde, je to znát na jeho náladě. Pokud se vyhrává, je šťastný, s každým kamarád.

S jakou náladou jste odjížděl na dovolenou do Česka? Panovala se sezonou v Arisu spokojenost?

Nakonec asi jo, přestože jsme ji nerozjeli ideálně. Vedení chtělo být do třetího místa, ale už po půlroce bylo jasné, že se to nepovede, takže se cíl přehodnotil. Bylo jím dostat se do pohárů, to se nám povedlo, uhájili jsme páté místo a budeme hráto Evropskou konferenční ligu. Máme jasný úkol, dostat se do základní skupiny.

Kvalifikaci o stejnou soutěž bude hrát i plzeňská Viktoria. Už jste studoval, jestli ji můžete potkat?Myslím, že jo, taky začínáme už ve 2. předkole. Aris nebyl dlouho ve skupině evropských pohárů… (narazit na sebe teoreticky můžou ve 3. předkole – pozn. aut.)

Plzeň by pro vás osobně byla vysněným soupeřem?

Asi ne, aspoň tedy ne v předkole. Nechtěl bych je vyřadit, nebo naopak aby Viktorka vyřadila nás. Rád bych sem přijel, ale radši až v základní skupině (úsměv).

V Česku se bere účast v evropských pohárech i jako možnost vydělat slušné peníze do klubové kasy. Jak na to nahlížejí kluby v Řecku?

Tam jde hodně o prestiž, aby se ukázalo, že hrají v Evropě. Z finančního hlediska ještě nejsem zběhlý, abych dokázal posoudit nakolik je to pro ně důležité. Ale myslím, že ta prestiž je víc.

Už tušíte, jak se kádr Arisu přes léto změní?Já myslím, že hodně. Už loni přišla řada hráčů, ale spousta jen s roční smlouvou nebo na hostování. Takže minimálně pět šest hráčů zase odejde a stejný počet by jich mohl přijít. Náš tým se hodně změní.

Vy i krajan Jakub Brabec budete pokračovat?

Určitě.

Zatímco on jede na sraz reprezentace, vy už jste v národním týmu skončil. Nechybí vám to?

Ne. Vidíte sám, já si užívám každou chvilku, kterou můžu být se synkem, s rodinkou. Kuba jede z nároďáku rovnou do naší přípravy. Žádný čas s rodinou, tohle já už jsem si odbyl.