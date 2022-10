VS – Rapid 2:8

Favorit zápasu začal náporem a rychlou, kombinační hrou se dostával do šancí. V 10. minutě se zásluhou Peroutky ujal vedení. Ihned po rozehrávce se dostal do brejku domácí Hrdlička, ale příležitost neproměnil. Hosté pak navýšili své vedení na 4:0 a zbytek zápasu si v poklidu pohlídali.