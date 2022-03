Asi nemůžu začít jinou otázkou… Co na svoje vítězství v anketě říkáte?

(chvilku přemýšlí) Musím se přiznat, že jsem o ničem takovém nevěděl, takže jsem trochu překvapený. Ale jsem za to samozřejmě rád.

Kromě vás byli ve výběru i střelci, kteří dávali góly. Jste rád i z toho pohledu, že jste vyhrál jako brankář, kteří nebývají tolik vidět?

To je záludná otázka. (úsměv) Jasně že jsem. On se zápas kolikrát vyvine tak, že zrovna gólman je za největší hvězdu, i když zrovna tenhle mi tak nepřipadal.

Ale trenér Aleš Zach vás za výkon chválil…

A on zrovna moc nechválí, takže to zvlášť potěší.

Jak jste viděl úvodní zápas jara, v němž jste po bezbrankové remíze s Nepomukem brali bod navíc za vítězství v penaltovém rozstřelu?

Byl to těžký zápas, hlavně ve druhém poločase, kdy nás Nepomuk zmáčkl.

Derby dávají divizi náboj, řekl přeštický Suchý před mačem v Rokycanech

Co pro vás teď fotbal znamená, je to hlavně koníček?

Vzhledem k tomu, že ho na téhle úrovni děláme všichni ve volném čase, tak je nejdůležitější, aby to bylo s lidmi, se kterými si rozumíme. A to o Horní Bříze platí dvojnásob, parta je tam super.

Je tedy pro vás krajský přebor strop, nebo pomýšlíte na nějakou vyšší soutěž?

V Horní Bříze jsem spokojený, ale kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, přemýšlel bych o ní. Ale rozhodně nikam neutíkám.

Jak jste se vůbec dostal k fotbalu?

Když mi bylo asi pět let, moje mamina nevěděla, co se mnou, tak mi dala kopačky a řekla, ať jdu zkusit fotbal. (úsměv) No a já už u něho zůstal.

Měl jste nějaké vzory jako malý kluk?

Fotbalové ani ne. Mým vzorem byl Jarda Jágr, ten je jenom jeden.

Taky jsem slyšel, že jste byl na Islandu. To nemělo nic společného s fotbalem?

Ne. Asi rok a půl zpátky jsem tam byl na studijním pobytu. Tam snad ani neměli fotbalové hřiště.

Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje zahájila závodní rok

Zato v Česku jich je dost a vás už v neděli čeká další kolo krajského přeboru v Holýšově. Jaké to bude?

Je to další z mužstev ze středu tabulky, kde jsme na tom všichni bodově podobně. Očekávám tuhý boj, ale myslím, že bychom ho měli zvládnout. Jsme teď docela ve formě.

Jaké jsou vůbec ambice Horní Břízy v přeboru?

My asi nemáme za cíl nějaké konkrétní umístění. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát a uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě bychom nechtěli hrát o záchranu, ale to už snad letos nehrozí.

Anketa Deníku

Se startem jarní části nižších fotbalových soutěží pro vás Deník přichystal novinku, do které se můžete také sami aktivně zapojit. Po každém víkendu budete mít jedinečnou příležitost podílet se na zvolení Hráče kola v přeboru Plzeňského kraje.

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole pozitivním způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na webu www.plzensky.denik.cz sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor.

Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Tak neváhejte a zapojte se do naší unikátní ankety.