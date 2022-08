Plzeňanky si chtějí v nové sezoně napravit reputaci, když se jim nepovedlo těsně proklouznout do skupinu bojující o titul. Nyní by se do ní rády dostaly a zamíchaly tak kartami v předních vodách tabulky. „Chceme zabojovat o třetí místo. Sparta a Slavie je nad námi, ale ostatní týmy jsou v našich silách," je si vědom trenér viktoriánek Daniel Prokop.