Po říjnovém sportovním lockdownu se přerušila také fotbalová liga žen. Nyní se však i fotbalistkám blýská na lepší časy. Tento týden by se měly ženy Viktorie Plzeň vrátit zpět ke společnému tréninku.

„Dneska bychom měli začít trénovat. Ještě jsme čekali do posledních chvil na přesné instrukce, abychom splnili veškerá epidemiologická nařízení. Jinak máme v plánu třikrát týdně trénovat. Každý pátek by nás jinak měli čekat koronavirové testy,“ prozrazuje přesnější informace trenér žen Viktorie Daniel Prokop.

V kalendáři navíc již svítí datum, kdy by se měla znovu rozběhnout první liga žen.

„Dostali jsme v pátek zprávu, že 13. února by se měla liga rozběhnout. Ještě ale není vše definitivní, protože se ještě řeší věci ohledně sestupu a postupu z druhé ligy, což má na starosti Karel Rada,“ vysvětluje plzeňský trenér.

Viktoránky se tak po dlouhé době vrátí zpět na hřiště. I během koronavirové pauzy však nezahálely.

„V říjnu se přerušila soutěž a od té doby jsme trénovali částečně pospolu chvíli v listopadu a pak v prosinci. Jinak měly holky individuální plány, které poctivě plnily a posílaly nám výsledky. Měli jsme proto stále přehled o tom, jak to holky plní,“ říká Prokop, jenž bude tak moci nyní znovu pracovat se svými hráčkami v přímém kontaktu.

„Uvidí se, jak na tom teď budeme. Po dlouhé době znovu holky budou na hřišti s míčem a snad se rychle do toho dostanou. Času navíc není mnoho. Za tři týdny nás čeká hned zápas se Spartou. Doufám proto, že po fyzické stránce nebude u nás žádný problém a budeme moci trénovat jen fotbalové věci,“ přeje si lodivod Viktorie.

VIKTORIÁNKY BY SE RÁDY VRÁTILY NA PŘEDNÍ PŘÍČKY

Podzimní část plzeňských fotbalistek byla jak na houpačce. Do soutěže vstoupily Viktoriánky hrozivým způsobem a prohrávaly zápas za zápasem, přestože v uplynulém ročníku patřily k předním týmům ženské ligy.

Předvedená hra a výsledky se začaly postupně zlepšovat až po konci trenéra Eduarda Kubaty, jehož nahradil právě jeho asistent Dan Prokop.

„Začali jsme hodně špatně. Byla tam v úvodu špatná atmosféra v týmu, ale po provedených změnách se to postupně začalo srovnávat. Vzestup byl znát v posledních třech kolech, kdy jsme prohráli nejprve se Slavií 0:3, což je proti tak silnému soupeři slušný výsledek. A zbylé dva zápasy jsme vyhráli, což bylo hodně důležité.“ vysvětluje kouč Plzeňanek.

Viktoriánky se tak posunuly z posledního místa tabulky a po neúplné podzimní části přezimovaly na pátém místě.

„Stále ale jsou v naší hře chyby, které bychom chtěli odstranit. Musím říct, že jsme hodně nároční na holky a ne všechno hned pochopí. Je ale škoda, že se soutěž přerušila. Tehdy byly holky dobře naladěné a dostaly se do herní i psychické pohody,“ mrzelo o to víc zvlášť říjnové přerušení soutěží Daniela Prokopa.

Na dobré poslední výsledky by ženy Viktorie rády navázaly i na jaře, kdy by se znovu chtěly vrátit do pozic, které okupovaly v uplynulém ročníku.

„Nechci mít přehnané cíle, ale o sestup se mi hrát nechce, to říkám rovnou. Myslím si, že vzhledem ke složení našeho mužstva a také tomu, že máme zase zdravé jádro, bychom se měli vrátit do první čtyřky,“ prozradil jarní cíl šestačtyřicetiletý trenér, jemuž se zatím povedlo udržet kádr pohromadě.

K FOTBALU SE VRACÍ BÝVALÁ REPREZENTAČNÍ ÚTOČNICE

Navrch bude dres Viktorie oblékat i nová útočná akvizice, která působila ve Spartě a byla i členkou reprezentačního týmu.

„Po mateřské dovolené se vrátila k fotbalu Petra Ivaničová, kterou se nám povedlo dotáhnout zpátky do Viktorky. Je pro nás velkou posilou, protože se jedná o rychlostní typ hráčky, který nám v útoku chyběl. Myslím si, že nám hodně pomůže,“ těší se na novou posilu Daniel Prokop.

Jinak Plzeň přes zimu stabilizovala svůj kádr.

„Máme 19 hráček, plus můžeme využít dvě dorostenky v případě potřeby, jinak máme tým stabilizovaný. Do přípravy A týmu se již naplno zapojí z dorostu sedmnáctiletá Zuzka Lukáčová, která už zasáhla do několika zápasů na podzim. U ní vidím velký potenciál. Společně se sestrou Jankou do týmu dobře zapadly,“ pokračuje kouč viktoriánek, který věří, že udrží i podzimní kometu Miroslavu Mrázovou, jež se trefila dosud hned šestkrát do černého.

„Snad se nám budou vyhýbat dlouhodobá zranění a nikdo neodejde. Samozřejmě je zájem o Mirku Mrázovou, která hrála na podzim výborně a dostala se i do reprezentace. Je teď žádaným zbožím, ale věřím, že zůstane a neodejde,“ doufá Prokop, jenž vidí v týmu velký potenciál.

„Mirka společně s Bárou Polcarovou byly na podzim naše tahounky a věřím, že budou i na jaře. Navíc k nim přibyla teď i Petra Ivaničová do útoku, kde nás tlačila trochu bota. Věřím, že to bude dobré. Těšíme se všichni, až se znovu rozběhnou zápasy. Snad se situace ohledně koronaviru bude lepšit a budeme moci normálně trénovat. Ta pauze je už ohromně dlouhá,“ je si vědom Daniel Prokop.