„Před námi stojí opět nová výzva, máme hlad po vítězství,“ prohlásil slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa před středečním zápasem, který má výkop v Doosan Areně v 18 hodin.

Navzdory tomu, že soupeř už je na 13. místě odsouzen k boji ve skupině o záchranu, nehodlá trenér Viktorie nic podcenit. „Zlín má kvalitní organizaci hry. Bude vycházet z poctivé defenzivy, my potřebujeme podat týmový a kompaktní výkon. Věřím, že potěšíme naše fanoušky,“ vzkázal jim Adrian Guľa, jenž byl zvolen Trenérem května.

„Potěší to, ale vnímám to jako odměnu pro hráče a celý realizační tým, protože je to týmová práce,“ dodal kouč, který bude postrádat vykartovaného stopera Hejdu.

„Jsme na to připravení. Je potřeba, aby kluci šli na maximum a vybojovali vítězství,“ burcoval svůj tým.

Nového parťáka ve středu obrany tak dnes bude mít plzeňský kapitán Jakub Brabec, ale nerozhodí ho to.

„Věřím, že to nebude žádný problém. Kádr máme dostatečně široký, kromě nás dvou tu jsou ještě Hub (Hubník), Perňa (Pernica) a Gába (Gabriel). Všichni jsme připraveni nastoupit,“ nevybíral si Brabec parťáka.

Těší ho i fanouškovská podpora, i když zatím může být jen na dálku. „Po zápase s Boleslaví, když jsme měli lidi pod okny u šatny, říkali kluci, že takhle naposledy to bylo za titulu. Je to příjemné, že dál fandí, i když to není jednoduchá situace. Před zápasem na Slavii nás zase podpořili před cestou, to bylo skvělé, o to více nás mrzelo, že jsme tam nevyhráli. Ale fanouškům za podporu děkujeme,“ vzkázal jim Brabec.

Viktoriáni pokračují v nabitém programu, po Zlínu jedou v neděli do Olomouce, kde končí základní část ligy. Hned příští středu je od 20.15 hodin čeká na Spartě semifinále domácího poháru MOL Cup. A víkend nato vstoupí doma do nadstavby o titul proti čtvrtému týmu tabulky a pak jedou zase na hřiště vedoucí Slavie k dost možná klíčovému zápasu sezony.

Ale teď je na řadě Zlín, a ten zápas je potřeba zvládnout za tři body.