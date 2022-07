Úvodní poločas nabídl ve středních Čechách pouze jednu branku. Tu obstaral dvě minuty před odchodem do kabin přeštický všudybyl Lukáš Mudra. Klíčový okamžik pro další vývoj zápasu nastal hned po obrátce. Ve 46. minutě totiž přidal druhou branku Daniel Černý, který na jih Plzeňska přišel v létě z kádru třetiligových Domažlic. A tentýž hráč přidal v 57. minutě i třetí branku Přeštic, kterou definitivně pečetil postup favorita střetnutí.

Petřín prohrál a v poháru končí. Divizní Újezd rozhodl na malé umělce v úvodu

„Úvodních dvacet minut bylo z naší strany dobrých. Domácí jsme přehrávali, měli šance, ale buď jsme trefovali gólmana, nebo jsme špatně řešili situace ve finální fázi,“ řekl na úvod hodnocení trenér Přeštic Stanislav Purkart. „Naštěstí se nám podařilo před pauzou dát uklidňující branku,“ dodal k dění na hřišti.

Z archivu: Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (žlutí) porazili Hořovice 3:0 a v MOL Cupu postoupili do prvního kola.Zdroj: David Koranda

Na začátku druhé půle mohli domácí vyrovnat, ale svou příležitost nezužitkovali a tak udeřili Přeštičtí. „Od té doby to už byla hra prakticky na jednu branku. Ale mrzí mě, že jsme celkově v tomto zápase nedali více gólů. Řešení útočných akcí, zakončení, branky, to nás zatím trápí. Snad to ale rychle vylepšíme,“ přeje si přeštický lodivod před startem nové sezony.

SK Hořovice - FK ROBSTAV Přeštice 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 46. a 57. Černý, 43. Mudra. Rozhodčí: Hlaváček – Lafek, Hamouz. ŽK: 2:2 (36. Polák, 48. Záluský – 53. Přibáň, 58. Hradecký. Diváci: 200. SK Hořovice: Bleha (64. Koten) – Smetana, Bublík, Kuška (64. Veselý), Wacker, Polák, Vostárek, Vokůrka, Bělohlávek (64. Kyncl), Landa, Zítek (61. Čapek). Trenér: Ivan Pihávek. FK ROBSTAV Přeštice: Rojík – Suchý (62. Popovič), Kraml (74. Půta), Skála, Přibáň, Štípek (62. Vohrna), Mudra, Černý (62. Havel), Vacovský (33. Heger), Beránek, Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany zdolaly Komárov a slaví postup do prvního kola MOL Cupu. Co řekl kouč?