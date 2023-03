Třetiligový nováček se na jaře poprvé radoval z vítězství. Hostouň porazil dvěma góly po půli 2:1.

MARTIN ZEMAN, střelec vítězné branky Přeštic v utkání 19. kola ČFL se raduje se spoluhráči. | Foto: Jiří Pojar

I ve čtvrtém utkání jarní části FORTUNA ČFL doháněli fotbalisté Robstavu Přeštice náskok svého soupeře, ale tentokrát poprvé brali tři body za vítězství nad Hostouní 2:1.

Hosté sice od 22. minuty vedli po brance Vlasáka, ale pět minut před poločasem přišli o vyloučeného Štětku, který nejprve viděl žlutou kartu po šlapáku na Černého, a když po nařízené penaltě počastoval sudího výrokem: „To už jdi do pí..“, musel předčasně do kabin.

Domácí Hradecký sice penaltu zahodil, ale po přestávce Přeštice přesilovku využily. „Už v první půli jsme byli lepší, měli jsme tam spoustu centrů do vápna. Ale naráželi jsme na důslednou obranu soupeře, nedostávali jsme se do šancí. A pak jsme zase z první vážnější akce soupeře dostali gól,“ začal s hodnocením zápasu přeštický trenér Stanislav Purkart.

„Šli jsme do kabin s pocitem, že máme navrch,“ těšilo kouče Robstavu. „Navíc jme měli o hráče v poli víc. Věřili jsme, že jsme schopní zápas otočit,“ připomněl Purkart.

A víru se jeho svěřencům podařilo ve druhé půli přetavit v zisk tří bodů. „Prvních pětadvacet minut druhé půle bylo z naší strany výborných, měli jsme tlak, dali jsme dva góly,“ vyprávěl kouč Přeštic.

Nejprve v 56. minutě vyrovnával Arzberger. „Tam jsme konečně měli štěstí, po centru mu šel míč přímo proti noze, on to krásně trefil,“ uznal přeštický kouč.

A minutu na to Zeman, který šel zleva na gólmana Tetoura, zajistil vítězství.

Jenže po vedoucí brance Hostouň hru vyrovnala a posledních deset minut zatlačila do hluboké defenzivy.

„Ten závěr jsme nezvládli, byli jsme zbytečně pasivní. Pak to byly to nervy až do závěrečného hvizdu. Jsme rádi, že jsme to otočili, výhra se nerodila snadno, ten závěr mohl být klidnější,“ uznal trenér Purkart.

V nastaveném čase byl vyloučený i domácí Kraml.

Robstav Přeštice - Sokol Hostouň 2:1

Poločas: 0:1.

Branky: 56. Arzberger, 57. Zeman – 22. Vlasák.

Rozhodčí: Severýn – Trska, Hrivík. ŽK: Černý, Chocholoušek, Suchý, Zeman, Arzberger. Purkart (trenér) – Štětka. ČK: Kraml (90.+1) –Štětka (40.). Diváků: 107.

Přeštice: Švihořík –Hradecký, Heger (21. Vohrna), Chocholoušek, Rádl – Rossmann (85. Brabec), Suchý, Kraml, Řezáč (46. Arzberger), Zeman (85. Havel) – Černý (72. Popovič).