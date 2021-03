K dosud již existujícím, z nichž nejznámějšími byly SK Plzeň, Union Plzeň, Olympia Plzeň, SK Smíchov nebo Slavia Plzeň, přibylo během jediného roku celkem jedenáct nových subjektů řádně zaregistrovaných Západočeskou fotbalovou župou. Ne všechny kluby se dožily současné doby, několik z nich během století zaniklo, ale řada z nich může v letošním roce slavit stoleté narozeniny.

Z dosud existujících plzeňských klubů založených v roce 1921 dnes nejvýše působí Senco Doubravka, hraje pravidelně republikovou soutěž divizi. Klub byl založen jako SK Doubravka, po roce 1948 nesl název TJ Sokol Plzeň- Doubravka a od roku 1994 SK Senco. Svůj domovský stánek má v krásném areálu u řeky Úslavy, kde jsou dvě travnaté hrací plochy a další dvě s umělým trávníkem.

U řeky Úslavy, prakticky přes silnici, má sídlo další letos stoletý plzeňský klub Rapid. Byl založen pod názvem AFK Stráž bezpečnosti, později nesl jména Rapid (1933), Sokol SNB (1949), DSO Rudá hvězda (1952), Rapid (1990) a SKP Rapid – Sport. Na hřišti Na Lopatárně se v současné době hraje krajský přebor, ale v minulosti zde mohli příznivci kulatého míče chodit i na divizi.

Stoleté výročí slaví v roce 2021 také SSC Bolevec, hrající dnes nejvyšší krajskou soutěž. Založen byl jako SK Bolevec sice už 13. června 1919, ale za člena župy byl přijat až 30. ledna 1921. Také tento klub prošel během století změnami názvů. Od roku 1951 se jmenoval Sokol Medika Bolevec, o dva roky později TJ Sokol Bolevec a v roce 1997 byl přejmenován na SSC Bolevec. Donedávna hrál v původním vlastním areálu Na Prokopávce, který ale v současné době patří TJ Lokomotiva a je před dokončením rekonstrukce. Vyrostla na něm nová hrací plocha s umělým trávníkem. Bolevec byl tak nucen putovat po pronajatých hracích plochách v okolí Plzně.

Další z dosud aktivních klubů založených v roce 1921 je Sokol Košutka. Vznikl jako SK Lochotín, v roce 1949 se přejmenoval na ZKD Plzeň, od roku 1955 nesl názvy DSO Spartak, TJ Spartak Plzeň, Spartak Lochotín a v roce 1961 byl přejmenován na Sokol Košutka. V současnosti působí v I. A třídě a sídlo má na stadionu Na Chmelnicích.

Ještě nedávno působili v I. B třídě, ale v současné době žádnou soutěž dospělých nehrají. Ano, taková je dnes vizitka SK Plzeň- Bukovec, založeného před sto lety jako SK Zábělá. V roce 1948 se přejmenoval nejdříve na Sokol Bukovec, později na Vodovody a kanalizace, potom opět na Sokol, aby v roce 1990 získal jméno SK Plzeň-Bukovec. Jeho útulný stánek sousedící bezprostředněs nedávno zrušenou železniční tratí Plzeň – Praha sloužil naposledy k domácím utkáním SSC Bolevec.

Spletité datum vzniku a ještě složitější vývoj jména má dnešní SK Slovan Plzeň 1910, ale také v jeho historii má významné místo rok 1921. V roce 1910 byl založen SK Slovan Skvrňany, v roce 1913 SK Karlov, o tři roky později došlo ke sloučení obou klubů, ale v roce 1921 se oba kluby opět osamostatnily. Po roce 1948 došlo k začlenění SK Slovan Skvrňany do Sokola Plzeň-Skvrňany a fotbalový oddíl začíná hrát pod názvem Slovan. SK Karlov působí nadále samostatně. V roce 1950 došlo k začlenění Slovanu Plzeň – Skvrňany do ZSJ Škoda Plzeň a klub hraje od roku 1953 soutěže pod názvem Spartak Plzeň ZVIL B, od roku 1961 pod názvem Spartak Plzeň C, až v roce 1965 dochází ke spojení Spartaku Plzeň-Skvrňany a SK Karlov a vzniká TJ Slovan Plzeň Karlov, v roce 1985 přejmenovaný na TJ Slovan Spoje Plzeň. Klub hrající I. B třídu a dnes nesoucí název SK Slovan Plzeň 1910 se před pár lety přestěhoval z hřiště v Dobřanské ulici u borské věznice, které muselo ustoupit městské výstavbě, na zbrusu nové hřiště na lukách mezi výpadovkou na Křimice a řekou Mží.

S rokem 1921 má hodně společného i fotbal v Křimicích. Na tomto plzeňském předměstí sice vznikl první klub již v roce 1912 jako SK Křimice, ale právě před sto lety se přejmenoval na SK Sparta Křimice. Od roku 1948 potom nesl jméno TJ Sokol Křimice. Jeho první mužstvo dospělých pod názvem FC Křimice vede v současnosti I. B třídu.

V roce 1921 vznikly v Plzni ještě tři další fotbalové kluby, které však už na fotbalové mapě republiky nenajdete. Před sto lety byl založen SK Božkov, aktivně působil až do roku 1930, kdy zanikl. Také SK Slavoj Smíchov vznikl v roce 1921, v činnosti byl pětadvacet let, když v roce 1946 ukončil činnost a přešel do plzeňské Sparty. Také židovská komunita měla před sto lety svůj vlastní klub. Byl založen jako ŽSK Hagibor Plzeň, ale rok jeho zániku se zatím nepodařilo dohledat. Každopádně je jisté, že pokud tento klub existoval ještě v třicátých letech, tak začátkem protektorátu Čechy a Morava musela jeho činnost skončit. Na základě Hitlerových rasových norimberských zákonů byly veškeré židovské kluby a spolky rozpuštěny a okamžitě musely ukončit svoji činnost.

Pavel Hochman