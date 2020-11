„Věřím, že už nás žádný další zdravotní výpadek nepotká,“ prohlásil trenér českého týmu Karel Krejčí na svazovém webu.

Čeští mladíci musejí uhrát tři body, jen to je udrží ve hře o první místo ve skupině. Na „malé“ Euro vede cesta za určitých okolností také přes druhé místo. „Tým má obrovské odhodlání, já mu absolutně věřím. V Řecku uděláme maximum pro úspěch. Nemůžeme však nějak bláznit. Soupeř má silné ofenzivní hráče, kteří dokážou využít, pokud jim otevřete prostor,“ dodal Krejčí, který má v týmu i 22letého Pavla Buchu.

„Řekové nepůsobí možná tak týmově, ale jsou to výrazné individuality. Směrem dopředu jsou výborní, umí se prosadit jeden na jednoho. Vymýšlejí, jsou silní na balonu, věří si. Ale zase se hůř vyrovnávají s důraznou hrou. Když nemají balon, ztrácejí chuť, nejsou tak poctiví v defenzivě. To by na ně mohlo platit,“ dodal záložník plzeňské Viktorie.