Obránce pražské Slavie Ondřej Kúdela, který měl v odvetném zápase osmifinále Evropské ligy na půdě skotských Rangers (Slavia vyhrála 2:0) rasisticky urazit domácího fotbalistu tmavé pleti Glena Kamaru, dostal od Evropské fotbalové unie, přesněji od její etické a disciplinární komise, trest zákazu startu v deseti zápasech.

„Nevídané, směšné, absurdní,“ množí se komentáře naštvaných fanoušků na českých sociálních sítích. Zvlášť, když o provinění zkušeného zadáka Pražanů, neexistují přímé důkazy.

„Jsi zku*vená opice, ty víš, že jsi,“ slyšel od českého reprezentanta Glen Kamara. Tedy alespoň to pětadvacetiletý finský záložník přes svého neodbytného právníka tvrdil a stále ještě tvrdí.

Kúdela sice přiznal, že ve slovním souboji v 88. minutě dramatického a tvrdého utkání zvolil směrem k rodákovi z Tampere peprnější výraz, rasismus ale vehementně odmítá.

Tvrzení proti tvrzení. Presumpce neviny? Kdepak. Zapomeňte. Vracíme se do časů dávno zapomenutých. Kúdela byl potrestán bez jakýchkoliv přímých důkazů. Navíc velmi přísně.

„Je to něco neskutečného, totální nesmysl. Od začátku jsem sice tvrdil, že výpad za Kamarou byl od Kúdely zbytečný, nicméně mám pocit, že se to pánům z komise hodilo a udělali z něj exemplární případ,“ sdělil Deníku Martin Heimlich, velezkušený kapitán FK Svéradice.

„Za mě je to nesmysl a moc tomu nerozumím. Pokud neexistuje žádný usvědčující důkaz, není na tom přece nic k řešení,“ přidal se Tomáš Korelus, obránce záložního týmu TJ Jiskra Domažlice a zároveň hlavní trenér staršího dorostu chodského celku.

Ke středečnímu rozuzlení ostře sledované kauzy se vyjádřili také někteří trenéři z regionu. Třeba přeštický kormidelník Stanislav Purkart, jenž ve své bohaté hráčské kariéře odehrál v dresu Viktorie Plzeň 162 duelů, v nichž vstřelil osmnáct branek.

„Podle mého názoru naprosto neadekvátní a obrácený verdikt komise. Musel tam být fakt ohromný tlak ze Skotska, kterému ti, co o situaci rozhodovali, zkrátka podlehli. Kamara udělal velké divadlo a všichni mu to sežrali,“ míní Purkart.

S jeho názorem se ztotožnil i kouč divizních Rokycan Milan Dejmek. „Mám v Anglii kamarády a je pravda, že tam jsou na tyhle věci nastavení úplně jinak, což my tady moc dobře nechápeme. Já se však řadím mezi ty, co to příliš nechápou. Podle mě to byla a stále je zbytečně nafouklá hysterie a bohužel to takhle dopadlo. Já s tím nesouhlasím,“ řekl.

Všichni se shodli, že v porovnání s brutálním zákrokem Kemara Roofa, který svým kung-fu počinem málem ukončil kariéru brankáři Slavie Ondřeji Kolářovi, či napadením Kúdely od samotného Kamary v útrobách stadionu po skončení zápasu, jde o nepochopitelný verdikt.

„Kamara dostal stopku na tři zápasy za prokázané pěstní napadení, Roofe čtyři zápasy za kriminální zákrok na Koláře. Za údajný rasismus dostane Kúdela stopku na deset zápasů. Za mě je to prostě celé postavené na hlavu,“ čertil se Václav Stuchl, zkušený gólman plzeňského Unionu.

„Doufám, že se Slavia a Ondřej Kúdela odvolají,“ doplnil k debatě Martin Heimlich, svéradický fotbalista.

A jeho přání nejspíš bude vyslyšeno. „Obránce Slavie Ondřej Kúdela se proti desetizápasovému trestu odvolá,“ uvedl na svém twitteru Jiří Hošek, český novinář a komentátor, který je specialistou na zahraniční sport. Obzvlášť pak na ostrovní fotbal. Ve svém příspěvku se Hošek odvolal na dobře informovaný zdroj z vedení vršovického klubu.

Nic jiného teď koneckonců Kúdelovi ani Slavii nezbývá. Trest se totiž vztahuje i na blížící se mistrovství Evropy. A to by byla pro českou reprezentaci a kouče Šilhavého obrovská trhlina v plánech úspěchu a pro přísně potrestaného Kúdelu obrovská sportovní tragédie.