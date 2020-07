První půlrok na lavičce Viktorie Plzeň zakončil trenér Adrian Guľa v 5. kole nadstavby vysokou výhrou nad Libercem 4:0. Západočeši obsadili ve fotbalové FORTUNA:LIZE konečné druhé místo za pražskou Slavií. „Chlapci odehráli výborný zápas. Zaslouženě jsme vyhráli, hráči potěšili fanoušky a krásně se rozloučili se svým dlouholetým kapitánem,“ zhodnotil pětačtyřicetiletý kouč.

Bylo těžké motivovat mužstvo na Liberec, který šetřil opory na víkendový zápas proti Mladé Boleslavi?

Snaha při budování mentality týmu i jednotlivců je neřešit to, co nemáte pod kontrolou. Což je to, jak bude hrát soupeř, jaké je počasí, terén. Do toho jsme se snažili směrovat jednu část přípravy. Druhá část byla o tom, aby kluci věděli, jaký bude leitmotiv zápasu – nejen potěšit fanoušky, ale i rozlučka s Romanem Hubníkem, který se vždy vyznačoval hodnotami, jako jsou pracovitost, profesionální přístup, touha vyhrát. Myslím si, že se to klukům podařilo.

Viktoria měla držení míče více než 80 procent. Byl jste s tím spokojený?

Ano. Snaha byla dominovat v různých parametrech hry. Jedním z nich je i držení míče. Potěšila mě i práce po ztrátě míče, kvalitní represink a velmi solidní činnost obrany při zastavování protiútoků. To jsou věci, na kterých chceme stavět. Budeme se snažit je ještě rozvíjet, protože mužstvo, hráči mají potenciál být ještě kvalitnější.

Proč Roman Hubník nehrál od začátku?

Dohodli jsme se, že půjde na hřiště v průběhu zápasu, aby mohl mužstvo dovést jako kapitán do závěrečného hvizdu a potom si užít ovace. Těch možností bylo více, ale vybrali jsme tuto a jsem rád, že ji Roman přijal. Mám radost, že mužstvo rozehrálo zápas velmi dobře, aby si to Roman mohl užít i se svými rodinnými příslušníky a sklidit zasloužené ovace fanoušků.

Co vám o mužstvu ukázalo období po restartu ligy?

Jsem rád, že mohu být v tak významném klubu. Snažím se makat, dát maximum klubu a chlapcům. Nemluvil bych jen o restartu ligy, ale vzal bych to komplexně. To znamená příchod do kabiny, příprava, start ligy, koronavirová pauza a restart ligy. Mužstvo má velkou sílu a potenciál, po odchodu Michaela Krmenčíka jsme dokázali rozložit produktivitu na více hráčů. Chlapci přijali věci, které by nám mohly pomoct, abychom byli velmi silný tým. Nevyšel nám atak na pohárový triumf, ale v lize jsme odehráli kvalitní zápasy. Na druhou stranu porovnání s úzkou špičkou české ligy nás nutí ještě více pracovat na detailech, respektive zlepšovat silné stránky mužstva a posouvat výkony jednotlivců, abychom byli ještě silnější. Jsem přesvědčený, že hráči na to mají.

Mrzí vás více, že jste proti Slavii ani jednou neskórovali, nebo porážka v MOL Cupu na Spartě?

Jarní část byla o tom, že budeme dvakrát hrát venku proti nejsilnějšímu soupeři, který byl v šestnáctibodovém trháku. Na Spartě jsme hráli také dvakrát. Chtěli jsme mužstvo připravit, aby v takových zápasech hrálo dominantní fotbal, což se nám zatím ne úplně podařilo. To je motivace do další práce, a právě přímá konfrontace se Slavií byla vynikajícím měřítkem v tom, kde se mužstvo může ještě posunout. Vynikající prověrky jsme absolvovali i s ostatními soupeři – Jabloncem, Spartou, Ostravou. Tyto konfrontace by měly být signálem, z čeho dál vycházet, jakým způsobem pracovat na zlepšování detailů, které jsou podstatné, abychom byli úspěšnější.

Bude cílem Viktorie postup do skupiny některého z evropských pohárů?

Určitě. Nicméně globální situace je taková, že se bude hrát na jeden zápas, což je velmi specifické, ale o to víc se na to chceme připravit. Naším snem a metou je vrátit do Plzně skupinovou fázi pohárů. Přijímáme ambice klubu, věříme, že Viktoria bude úspěšná nejen v lize, která zabezpečuje, že můžete hrát evropské poháry, ale že budeme silní i v Evropě.

Zapojí se do letní přípravy Michal Hlavatý a Pavel Šulc?

Vy jste rychlejší než elektrika… Já si teď potřebuji vychutnat to, co chlapci předvedli v utkání proti Liberci (smích)… Kluci na hostováních podávali velmi kvalitní výkony. Byl jsem v kontaktu s kluby, v nichž máme hráče, ať je to Matějka, Hlavatý, Šulc nebo Janošek. To jsou chlapci, kteří prokázali potenciál, a pro nás je důležité, že hráli.