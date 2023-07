Vedení fotbalového oddílu TJ Přeštice nedávno poslalo FK Robstav oznámení o předčasném ukončení spolupráce. Ve výpovědi byly shrnuty důvody TJ Přeštice tohoto kroku a FK Robstav byl vyzván k okamžitému ukončení užívání fotbalového stadionu v Přešticích. Hráči i realizační tým třetiligového mančaftu měli do 15. července vyklidit šatny a najít si nový domov. To se ale nestalo.

V Přešticích to vře, Robstav dostal výpověď. Ten se bude bránit soudní cestou

V pondělí (17. července 2023 - upřesnění autora) fotbalisté Robstavu včetně trenérského štábu přijeli na přeštický stadion, kde chtěli trénovat. To jim ale nebylo umožněno, čekal je tam totiž vyměněný zámek od šatny. „FK Robstav šatnu skutečně nevyklidil, a proto došlo k výměně zámků tak, aby šatna mohla být využívána ostatními mládežnickými týmy našeho oddílu,“ vysvětlil Deníku předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice Martin Kadaník. „Všechny šatny u nás fungují standardně jako sdílené a jsou k dispozici dle potřeby všem mužstvům pro tréninky a zápasy, pak se vyklízí. Došlo tak k navrácení stavu, kdy FK Robstav na konci loňského roku bez souhlasu TJ jako vlastníka nemovitosti vyměnil zámky v této šatně, a dokonce i společné rehabilitaci,“ doplnil předseda.

Výpověď je neplatná, brání se rázně majitel Robstavu

FK Robstav v čele Radkem Kozákem ovšem i nadále trvají na tom, že výpověď smlouvy je neplatná. A tudíž může prostory v Přešticích nadále využívat. „Budeme se bránit soudní cestou,“ reagoval Kozák. „Smlouvu máme až do roku 2024. Jednoznačně to ze smlouvy vyplývá. Budu si stát za svým,“ konstatoval rázně s tím, že smlouva se navíc dala vypovědět pouze do 30. června 2020.

„Ve smlouvě podepsané 11. června 2019 se píše, že smluvní strany se mimo jiné dohodly, že TJ Přeštice převádí na FK Robstav práva, povinnosti i dluhy TJ Přeštice vůči FAČR v souvislosti s účastí TJ Přeštice v soutěžích pořádaných spolkem FAČR s názvem Divize A a I. B třída Plzeňského kraje na sezonu 2019/2020 s tím, že v případě, že FK Robstav nedoručí do 30. června 2020 TJ Přeštice a zároveň FAČR oznámení, ve kterém bude uvedeno, že se platnost této smlouvy neprodlužuje, platí, že se prodlužuje do 30. června 2024 a FK Robstav tyto práva, povinnosti a dluhy přebírá,“ vysvětlil Radek Kozák s tím, že dokument podepsal za FK Robstav on jakožto předseda představenstva a Martin Knopf, tehdejší člen představenstva. Za TJ Přeštice smlouvu pak podepsali Karel Švarc coby předseda výboru a Martin Kadaník.

Strany se rozcházely v názoru na organizaci béčka mužů

Stejné právo ovšem měla i TJ Přeštice, která mohla nastavenou kooperaci také vypovědět, přičemž rozhodnutí o spolupráci pro další sezonu podle dodatku smlouvy mělo padnout do konce dubna roku 2020.

„Smlouva mezi FK Robstav Přeštice a TJ Přeštice byla uzavřena na dobu jednoho roku, s tím že po roce bylo ze strany TJ v řádném termínu protistraně i FAČR zasláno oznámení o jejím neprodloužení. Již tehdy se obě strany rozcházely v názoru na organizaci B mužstva mužů, kdy TJ požadovala v tomto větší autonomii, aby měla jistotu uplatnění svých odchovanců a zabránila profesionalizaci i druhého mužstva mužů,“ přiblížil Martin Kadaník.

Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Výkonný výbor FAČR v té době naše rozhodnutí nereflektoval a v podstatě nám nezbylo nic jiného, než pokračovat v nastavené spolupráci bez jasných zasmluvněných podmínek. Fungovali jsme spíše vedle sebe než společně. Vypuštěním jména obce Přeštice z názvu FK ROBSTAV, přestěhováním klubu FK ROBSTAV do Mariánských Lázní, zrušením statutu přidružených klubů a v neposlední řadě zastavením jakékoli finanční nebo materiální podpory mládeže v Přešticích ze strany FK (již od sezony 2022/2023) tak definitivně pominuly veškeré důvody, proč v jakékoliv spolupráci dále pokračovat,“ uvedl.

Vy jste upláceli! Ne, to vy jste podváděli! Mezi dvěma kluby z okresu to vře

Když se hráči Robstavu v pondělí nemohli do šatny dostat, byla přivolána ze strany FK Robstav policie. „Výpověď z června 2023 je neplatná a nemožná, protože nedošlo k žádnému pochybení. A tudíž může prostory FK Robstav v Přešticích nadále využívat," tvrdil ještě Radek Kozák s tím, že k ukončení smlouvy podal klub odpor.

Policie poprvé v akci, obě strany si stojí za svým

Do zamčených šaten se pak fotbalisté podle něj dostat nesnažili. „Zavolali jsme policii České republiky, která konstatovala, že je tady trestný čin vloupání," uvedl majitel Robstavu. „Protože jsme slušní lidé, zámky jsme neodvrtali a postupovali jsme dále podle pokynů policie," doplnil Kozák a přidal informaci, že v šatně byl nainstalovaný také kamerový systém, na jehož záznam se nyní netrpělivě čeká. „Na základě toho jsme se stáhli, klukům řekli, ať se převlečou jinde, a pak jsme přijeli na hřiště, kde ovšem stáli čtyři profesionální bodyguardi, kteří nám vyhrožovali," řekl Radek Kozák a doplnil, že následně došlo k ´menší´ výměně názorů, načež policii tentokrát zavolal přítomný předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice Martin Kadaník.

Fotbalisté FK Robstav, archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Přijela místní hlídka, která legitimovala naše hráče a donutila je k tomu, aby nešli na hřiště, přestože my jsme žádný trestný čin neudělali, protože sportoviště je veřejné prostranství, kam může přijít kdokoliv. Podle mého právníka na kontrolu dokladů Policie ČR neměla právo," sdělil Kozák.

„Hráči byli informováni, že spolupráce mezi našimi kluby byla ukončena a policistům byly předloženy dokumenty toto dokládající. Ze strany policie byli hráči upozorněni na možné páchání přestupku v případě užívání cizího hřiště bez platného právního titulu a ti raději opustili areál,“ reagoval na situaci Martin Kadaník, předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice. Fotbalisté FK Robstav tak nakonec v Přešticích netrénovali a na tento týden si našli azyl (znovu) ve Zbůchu, kde pilovali formu na novou sezonu už v předchozích 14 dnech.

Přeštice končí a čeká je tučná pokuta. Chlumčany přišly o rekordní výhru 27:0

V úterý policejní hlídky vyjížděly znovu, zase dvakrát

Pondělní příběh byl ale jen začátkem napjatého týdne. „Pan Kozák v úterý poslal do Přeštic partu pravděpodobně svých z větší části zahraničních pracovníků, kteří si přes uzavření hlavního hřiště – z důvodu plánované údržby – postavili na hřiště dvě brány, začali hrát fotbal a blokovali správce v jeho práci,“ uvedl předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice s tím, že později se na místo osobně dostavil také Radek Kozák, který je povzbuzoval ve hře a vyháněl své hráče ze stínu střídačky zpátky do hřiště. „Tato ostudná akce skončila opět zásahem policie, kdy pan Kozák obvinil přeštickou hlídku z podjatosti a vyžádal si na místo ještě druhé zásahové vozidlo,“ podotkl Kadaník.

1/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 2/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 3/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 4/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 5/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 6/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 7/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 8/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 9/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 10/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 11/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 12/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 13/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 14/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 15/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 16/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 17/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 18/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 19/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 20/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 21/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 22/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 23/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 24/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 25/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 26/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 27/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 28/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 29/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 30/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 31/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 32/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 33/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 34/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 35/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 36/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 37/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 38/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 39/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 40/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 41/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 42/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 43/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 44/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 45/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 46/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 47/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 48/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 49/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 50/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 51/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 52/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 53/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 54/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 55/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 56/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 57/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 58/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 59/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 60/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 61/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 62/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 63/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 64/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 65/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 66/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 67/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 68/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 69/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 70/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 71/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 72/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 73/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 74/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 75/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 76/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 77/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 78/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 79/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 80/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 81/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 82/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 83/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 84/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 85/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 86/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 87/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 88/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 89/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 90/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 91/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 92/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 93/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 94/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 95/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek. 96/96 Zdroj: Deník/Martin Mangl Fotbalisté FK Robstav (dříve FK Robstav Přeštice), archivní snímek.

K úternímu incidentu měl co říct také Radek Kozák. „Už nyní máme pětadvacet hráčů pro obě mužstva (áčko i béčko). Přesto ještě potřebujeme doplnit béčko, protože existuje reálná varianta, že pokud doložíme veškeré souhlasy, které už skoro máme k dispozicí, tak ještě náš druhý tým FK Robstav B, který byl zatím vyloučený ze soutěží Plzeňského krajského fotbalového svazu a na základě nových informací z PKFS (Plzeňských krajský fotbalový svaz), bude připuštěn jako patnáctý tým do soutěže PKFS, kam sportovně patříme, což už připustil pan Bárta na krajském losovacím aktivu PKFS v červnu tohoto roku," konstatoval Radek Kozák. „A proto jsme v úterý přijeli do Přeštic i s ukrajinskými hráči, kteří na I. B třídu kvalitativně mají a mohli by je doplňovat kluci z širokého kádru áčka, kteří naopak nebudou mít v ČFL až tak velké vytížení. Chtěli jsme je zkrátka vidět v akci," vysvětlil Kozák.

„Pan Kadaník ale opět zavolal policii, která přijela a znovu legitimovala naše hráče. Ale jelikož se jednalo o policistu z Přeštic, zavolal jsem na linku 158 a vyžádal si jinou a nestrannou hlídku. Takže přijeli pánové z Dobřan, kteří se zachovali jako profesionálové a aktuálně čekáme na oficiální stanovisko policie, jak máme nadále postupovat," dodal Radek Kozák, který ještě doplnil, že správce hřiště v Přešticích na něj před svědky najížděl sekačkou a ohrožoval jej.

Kovbojka v Přešticích graduje, nouzový plán přinesl jen výprask. Kdy bude klid?

Třetiligový tým FK Robstav se připravuje na druhou sezonu v ČFL, o víkendu vyhrál kvalitně obsazený turnaj v Soběslavi a v sobotu jej čeká další přátelský zápas na hřišti Baníku Most-Souš (ČFL B). Kde však bude trénovat a hrát domácí zápasy, když v Přešticích nemá na růžích ustláno? Zdá se, že současná situace nemá (prozatím) řešení a bude se muset čekat až na další šetření či soud.

Fotbalový stadion v Přešticích.Zdroj: Deník/Martin Mangl

K ničemu takovému podle předsedy fotbalového oddílu TJ Přeštice Martina Kadaníka ale nemuselo vůbec dojít. „Nejsmutnějším paradoxem je fakt, že místo aby již na podzim loňského roku majitel FK Robstav ustoupil v jediné věci a souhlasil s vrácením licence na I. B třídu pod TJ Přeštice a pokusil se spolunastavit rozumné fungování obou klubů na stadionu v Přešticích, svými dalšími kroky (přesun sídla z Přeštic do Mariánských Lázní - pozn. autora) druhou licenci mužů definitivně zlikvidoval a v novém ročníku bude mít v soutěži k dispozici stejně pouze jedno mužstvo,“ doplnil Martin Kadaník.

Radek Kozák ale trvá na tom, že k žádnému pochybení a porušení smlouvy ze strany FK Robstav nedošlo a jednání TJ Přeštice je tak zcela neoprávněné. „Já pořád věřím, že existují členové TJ, a že se hlavně radnice města jménem starosty konečně rozhýbe a zjistí, jak sportu v Přešticích škodí především dvojice pánů Kadaník a Švarc. A jaké způsobují škody, které mapuji se svým právníkem,“ řekl na závěr ještě Radek Kozák.

Celá situace se v současnosti ještě více zamotává. Závěrem upozorňujeme, že Deník nestojí na ani jedné ze stran a má z nedávného i aktuálního období k dispozici obsáhlejší vyjádření obou stran, ale jelikož by jejich zveřejnění vydalo na bohatou knížku, snažili jsme se vybrat klíčové body, které přímo souvisí pouze se současnou kauzou ohledně nepuštění hráčů třetiligového FK Robstav na hřiště fotbalového stadionu v Přešticích.

Další ostuda nebo návrat k normálu? O béčku Přeštic bude jasněji v pátek