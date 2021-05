Tentokrát nestačily Západočešky na pražskou Slavii, která se na dálku přetahuje o titul se Spartou.

Bezbrankové skóre v utkání vydrželo dvacet minut hry, pak domácí Divišová poslala Slavii do vedení.

Pomalu to již vypadalo na to, že viktoriánky udrží těsný stav do poločasové pauzy. Opak byl ale nakonec pravdou. Před koncem první půle se plzeňské fotbalistky sesypaly a během sedmi minut inkasovaly hned tři branky.

Pražanky tak vedly 4:0.

„Bohužel jsme v první půli hráli naivně a tak zkušený tým jako Slavie dokáže potrestat naše chyby. Tam to bylo z naší strany opravdu špatné. Škoda, že ve fotbale není time out jako v hokeji, tady bych ho určitě využil,“ nemohl být spokojený trenér Plzně Daniel Prokop.

Ze šatny však přišla na hřiště jiná Viktoria. Plzeňanky se uklidnily a výrazně zlepšily svoji hru.

Odměněny za to byly vstřelenou brankou, když se prosadila Barbora Polcarová.

Nemuselo navíc zůstat jen u ní. Slibnou příležitost měla opět Polcarová a branku mohla vstřelit i střídající Knödlová.

Další góly ale již nepřišly ani na jedné či druhé straně.

„Menší bouřka v kabině pomohla. Do druhého poločasu jsme nastoupili úplně jinak a náš výkon byl diametrálně odlišný. Dostávali jsme se do šancí. Škoda jen, že jsme znovu selhali v koncovce, mohli jsme vstřelit více branek,“ litoval Daniel Prokop.

Pro plzeňského kouče a celkově pro Západočešky byl přesto nakonec tento zápas výjimečný.

„Za těch sedm let si nepamatuji, že bychom se Slavií vyhráli aspoň jeden poločas. Bylo poznat, že taky s nimi můžeme hrát. Slavia prostřídala a do hry se dostaly další hráčky, což se projevilo na výkonu,“ vysvětloval lodivod Viktorie.

Do konce soutěže čeká Plzeň ještě tři zápasy.

„Chceme je odehrát co nejlépe s cílem se zlepšit v útoku a zapracovat na obraně. Trénovat začala postupně už i Mirka Mrázová, která by mohla stihnout poslední dva zápasy nadstavby. To by pro nás byla velká vzpruha,“ dodal Prokop.

Slavia – Viktoria Plzeň 4:1

Poločas: 4:0. Branky: 19. Divišová, 38. Černá, 43. Kožárová, 45. Černá – 57. Polcarová. Sestava Plzně: Radová – J. Lukáčová (82. Štichová), Kolorosová (76. Belšánová), Tauberová, Pavlíčková, Markelová, Pacandová, Polcarová, Mikešová (46. Knödlová), Ivaničová (76. Nesvedová), Němcová (63. Vargová).