Čtenářům Deníku poslal ve čtvrtek z Benidormu pohlednici plzeňský obránce Václav Jemelka, který se ohlížel především za prvním přátelským zápasem v rámci španělského soustředění. Ocenil nejen spoluhráče, ale i soupeře z Maďarska. A závěrem pozdravil také fanoušky Viktorie.

Plzeňský obránce Václav Jemelka píše fanouškům z Benidormu. | Foto: fcv/Martin Skála

Po dvou tréninkových dnech jsme ve čtvrtek absolvovali první přípravný zápas v rámci španělského soustředění. Hráli jsme proti Ferencvároši, což je opravdu silný soupeř, špička své ligy. Takže jsme se na něj a na tu konfrontaci těšili. Navíc bylo skvělé počasí a dobré podmínky pro zápas. Soupeř byl silný na balonu, myslím si, že patřil k tomu nejtěžšímu, co v rámci přípravy absolvujeme.

Tento zápas nám hodně dal, budeme se od něj chtít zase odpíchnout do další práce. Mně osobně se hrálo dobře a jsem rád, že se ve druhé půli podařila skvělá otočka a výhra. Čerství kluci, co přišli na hřiště, se dokázali prosadit a výsledkem je výhra 3:1. Jsme za ni rádi a jedeme dál. Věřím, že výsledek potěšil i naše fanoušky, které takto zdravím a zvu je na Plzeňský jaro. Už se to blíží!

Václav Jemelka, obránce FC Viktoria Plzeň

